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解決美豬牛議題 鄧振中：無時間表

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iPhone換電池消化龜速 i6 Plus大缺料

發稿時間：2018/01/19 19:09

最新更新：2018/01/19 19:41

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蘋果針對iPhone 6及之後推出的機種祭出換電池優惠方案，但目前iPhone 6 Plus電池大缺貨，使用此機型的用戶最快要到3月底、4月初才能換到新電池。（中央社檔案照片） 蘋果針對iPhone 6及之後推出的機種祭出換電池優惠方案，但目前iPhone 6 Plus電池大缺貨，使用此機型的用戶最快要到3月底、4月初才能換到新電池。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北19日電）為平息降速風波，蘋果針對iPhone 6及之後推出的機種祭出優惠價換電池方案，但目前iPhone 6 Plus電池大缺貨，使用這款機型的用戶預估最快要等到3月底、4月初才能更換。

蘋果變更iOS軟體導致舊款iPhone降速以延長電池壽命的做法引起爭議，蘋果去年為此道歉，並宣布針對需要更換電池的iPhone 6及其之後推出的機種，已過保固期的電池替換費用從79美元降價到29美元，約新台幣890元，從2018年1月開始至12月在全球適用。

目前已知，蘋果直營專賣店、國內蘋果授權經銷商德誼、燦坤等均有大批果粉等待置換電池，短時間內難以消化龐大的需求。

國內蘋果授權經銷商德誼表示，目前iPhone 6 Plus電池大缺貨，仍在等待原廠重新生產中，預估最快要3月底、4月初才能到貨，而其他型號的iPhone電池目前貨量都算充裕。

德誼指出，若是iPhone 6 Plus以外的機型，目前門市還是可以代為收件，約需7至10個工作天，線上預約維修已經排到3月，建議用戶手機若沒有出現明顯效能或電力問題，可考慮晚一點再換，目前蘋果宣布至今年底前都可以優惠價換電池。1070119

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