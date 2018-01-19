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和大沈國榮籲組電動車國家隊 今年業績衝高

發稿時間：2018/01/19 19:13

最新更新：2018/01/19 19:49

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和大今天晚上在台中舉辦年度尾牙活動，董事長沈國榮呼籲，台灣應該籌組電動車國家隊。 中央社記者鍾榮峰攝　107年1月19日和大今天晚上在台中舉辦年度尾牙活動，董事長沈國榮呼籲，台灣應該籌組電動車國家隊。 中央社記者鍾榮峰攝　107年1月19日

（中央社記者鍾榮峰台中19日電）和大董事長沈國榮表示，未來3年是電動車戰國時代，台灣應籌組電動車國家隊。和大持續進行新案。法人估和大今年業績看增13%衝新高，每股純益上看6.5元。

和大今天晚上在台中舉辦集團尾牙活動，會前沈國榮接受媒體採訪。

展望今年新案進展，沈國榮透露，目前有12個電動車相關專案正在洽談，其中有2個歐洲和美國的案子預估今年4月到6月送樣，預估2019年第4季到2020年第2季，這2個案子可進入量產階段。

觀察電動車市況，沈國榮表示，傳統車廠也積極布局電動車產品，預估特定美系車廠未來3年將推出40款電動車，歐洲兩大車廠到2019年電動車年產量可達40萬輛。特定日系車廠1000萬輛車款中，15%將是電動車。他預估，未來2年到3年是電動車的戰國時代。

沈國榮建議，台灣在電動車零配件發展已有基礎實力，政府應該推動電動車國家隊，政策鼓勵既有車廠推出電動車產品，也可以鼓勵民間集資成立電動車大廠。

在集團電動車布局，沈國榮表示，目前電動車占和大整體業績比重20%，燃油車占比80%，預估3年後，電動車占和大整體業績比重約3成到4成，燃油車占比約60%到70%。

展望今年營運表現，沈國榮表示，電動車車廠表現穩健，成長動能相對明顯，其他地區燃油車車廠可持續成長，另需觀察中國大陸政策因素影響。

在年終獎金部分，沈國榮預期，今年員工年終獎金平均在3個月到3.5個月區間。

法人預估，和大今年整體業績可較去年成長12%到13%，業績可到新台幣76億元到77億元，挑戰80億元大關，創歷年新高，預估今年每股純益挑戰6.5元。

觀察去年獲利，法人預估，和大去年每股純益可接近4.8元，受到新台幣兌美元匯率因素影響，預估每股純益影響約1.6元。1070119

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