搶攻大馬清真市場 電商免上架費吸睛

（中央社記者廖禹揚台北19日電）為協助業者搶攻馬來西亞清真市場，外貿協會本週舉辦4場研討會，並請來當地電商平台阿拉丁集團分享服務方案及未來發展，更提供今年上半年免上架費優惠，業者反應熱絡。



經濟部國際貿易局委託中華民國對外貿易發展協會辦理「2018馬來西亞清真市場研討會」，本週巡迴外貿協會高雄、台中、台南辦事處及台北國際會議中心，與業者分享馬來西亞清真市場資訊做為拓銷戰略參考。



外貿協會指出，穆斯林消費族群日趨茁壯，除食品外，美妝、藥品、旅遊等產業都蘊含龐大商機，而馬來西亞政府已投資30億美元，設立25個清真園區，鼓勵國際業者前往投資設廠，近年大馬的清真食品外銷金額更已超過百億美元，是最具潛力的清真產業市場。



馬來西亞人口相對年輕，電商平台使用熱絡，這次研討會也邀請到當地清真電商平台阿拉丁集團資深副總裁張孫通，向業者說明平台服務、優惠方案及未來全球化的發展。



阿拉丁集團去年11月底與外貿協會簽署合作備忘錄，今年全年特別優惠台灣業者免繳7000美元的上架年費，明年起並將持續祭出優惠，台灣業者僅需以一次性付費方式，繳納300美元上架費。



外貿協會表示，由於清真商品需申請認證，為鼓勵業者投入清真市場，除提供業者諮詢服務外，外貿協會並向成功申請認證的業者提供50%申請費用補助款。



本週4場研討會共吸引350名業者參與，包括台灣區釀造食品工業同業公會、食品工業發展研究所，以及黑松、金車、統一等知名企業，現場提問氣氛熱絡，可見業者對清真市場商機躍躍欲試。1070119