世貿年貨展只剩3天 澎湃優惠別錯過

（中央社記者廖禹揚台北19日電）第5屆世貿年貨大展本週盛大開幕，廠商紛紛祭出「展場價」優惠，包括豪華生鮮禮盒、糖果餅乾及近50家外國廠商帶來台灣的各地特產，讓民眾一次買足春節儲糧。



一年一度的年貨大展18日在台北世貿一館登場，首日便湧入大量進場及福袋排隊人潮。養殖漁業基金會首次參展設置「鱻宴館」展示石斑魚、鱸魚、金鯧、白蝦、烏魚子等高檔食材；台灣最大網購海鮮品牌「海鮮王」也推出北海道干貝與阿根廷紅蝦組合只要新台幣1800元的超級優惠價，祭出最新鮮食材與最好康價格。



除現場優惠外，金鐘獎得主湯志偉及金曲歌后曾心梅創立品牌都參與這次年貨展，不少民眾購物順便看明星，成為展場中另類亮點。



考量家庭採買需求，這次展場特別設置親子區，讓小朋友體驗手工藝與懷舊遊戲，週末更將邀請兒童界第一把交椅YOYO家族，打造親子互動活動。



外貿協會今年並邀請長期服務自閉症、失親兒、小胖威利病友、偏鄉家庭等各項業務的18個公益團體到現場設攤，除販售豐富禮盒外，還帶來烏克麗麗、陶笛及舞蹈表演，為參觀民眾帶來更多互動與溫馨年節氛圍。



今年度世貿年貨展期為1月18日至22日，每天上午10時至下午6時開放，共有350家廠商、600個攤位為民眾帶來國際化特色商品與精采活動。1070119