北市公寓 鑑估值最高利率卻最低

（中央社記者韋樞台北19日電）根據六都去年前3季申請房貸的聯徵資料顯示，六都中以北市公寓土地持分大，鑑估值達新台幣1495萬元最高，房貸利率僅1.83%最低；高雄公寓鑑估值僅290.5萬元，六都最低。



次於台北市公寓鑑估值為新北市的801.4萬元，房貸利率約1.89%；高雄公寓鑑估值290.5萬元最低，房貸利率1.88%；台中市公寓鑑估值534.5萬元，房貸利率為1.9%。



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市公寓去年前3季的房貸利率僅1.83%，是六都之中條件最好的區域，從估價金額與貸款利率的條件來看，台北市的舊公寓仍是銀行眼中的好標的。



調查發現，去年前3季民眾購買一間北市公寓，平均自備款約500萬元，銀行授信額度為963.5萬元。曾敬德觀察，北市的首購族群個人條件正常狀況下，有機會貸款成數達8成，且北市首購有些銀行的貸款利率已跌破1.6%，貸款條件相對友善，北市去年前3季平均核貸成數為65.77%，反位居六都之末，研判可能是部分購屋人不想貸太高額度。



曾敬德認為，大台北以外區域民眾對電梯大樓與透天的接受度較高，如前3季桃園、台中、台南與高雄市的公寓樣本數，四都的總量與北市相當，但大台北以外地區公寓的鑑估值約290萬元到535萬元，台中市平均約534.5萬元，台南與高雄市約290萬元，首購族的負擔較輕，但市場性並不佳。



曾敬德強調，台北市新大樓供給量少，老舊公寓數量多，且不少位於市中心的精華區段，加上土地持分比大樓多，長遠來看仍有改建或都更的效應，算是具備有價值的土地資產，即使屋齡老舊，就實用性與資產價格來看仍有相當的價值。1070119