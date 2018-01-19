打造智慧城市 林佳龍訪星簽合作備忘錄

（中央社記者黃自強新加坡19日專電）台中市長林佳龍今天和財團法人工業技術研究院（ITRI）與微軟公司簽訂合作備忘錄，盼透過產官研合作，加速升級台中市智慧製造及智慧城市。



林佳龍17日率團赴新加坡，除參加今天舉行的第14屆台星經濟聯席會議外，最重要的目的之一就是簽訂合作備忘錄，引進國外投資，促成產業加速朝國際化發展。



林佳龍表示，台中市有智慧機械示範場域，由於各公司設備升級速度不一，如透過簽訂合作備忘錄導入技術，建立數位化服務中心，不僅讓微軟在智慧製造及智慧城市上有更大的應用，工研院也能引進相關技術。



他今天下午參訪微軟公司，了解物聯網（IoT）與人工智慧如何打造世界級智慧機械科技園區，以及微軟攜手新加坡政府推動智慧城市的成功案例分享。



林佳龍也代表市府，與工研院及微軟公司簽訂共同打造智慧城市與智慧機械合作備忘錄。



台中市府經濟發展局表示，微軟在人工智慧、大數據及IoT等相關技術有完整的訓練課程，可協助培育在地優秀人才，以及工研院轄內新創公司有關IoT及人工智慧人才、技術與資源。



經濟發展局強調，藉由微軟進一步協助政府與企業進行數位轉型經驗，協助加速智慧機械發展，落實數位城市願景。



第14屆台星經濟聯席會議今天舉行，林佳龍率近百名企業家出席會議。他並介紹台中市產業規劃與合作商機。1070119