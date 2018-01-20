台盼與美加強新南向合作 推動貿易協定

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）行政院經貿談判辦公室今天表示，政務委員兼總談判代表鄧振中透過視訊參加美國智庫活動時表示，希望台美加強在新南向地區內的合作，也表達台灣希望與美國共同推動台美雙邊貿易協定。



經貿辦發布新聞稿指出，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）台北時間19日晚間舉辦新南向政策研究報告發表會，督導新南向政策的鄧振中受邀發表演講時表示，台灣提出新南向政策，盼以台灣各項軟實力為基礎，在雙向互利原則下，發展與東協、南亞及紐澳等18個國家在經貿、人才、資源、及制度性連結等方面的合作，共同創造區域繁榮與發展。



鄧振中表示，台灣的軟實力包括在農業、醫療、科技與產業、災防救助、教育及中小企業等領域。他也說明新南向政策執行一年以來，在貿易、投資、觀光、及學生人數等方面的初步成效。



同時，他也提到政府目前正在推動有關新南向的重點工作，例如在新南向論壇與青年交流平台方面，將繼續舉辦玉山論壇，促進區域非政府組織、青年及智庫的交流等。



此外，鄧振中也說，新南向政策的包容、開放與合作精神呼應美國印太戰略的願景。他強調，台灣有意願，也有能力與美國合作在區域扮演積極角色，也呼籲美方加強與台灣在新南向地區的合作。



根據經貿辦提供的簡報資料，鄧振中舉例，在經貿方面，台美可在中小企業、服務業、能源、電子商務等方面合作。具體的合作方式可透過將共同有興趣的議題納入台美既有對話機制，包括加強台美官員對話、推動台美在區域內的商會交流、加強台美智庫合作等。



另外，在台美全球合作暨訓練架構（GCTF）下，除了強化防疫、婦女賦權、人道援助及災害防救等既有合作，將來也可擴大至資訊安全、電子商務、中小企業及青年交流等。



鄧振中重申，台灣願與各個貿易夥伴，基於互惠共贏原則，追求最大化的自由貿易，這與美國總統川普（Donald Trump）基於公平互惠原則，與任何一個印太國家簽署雙邊貿易協定的主張相符。



他說，台灣盼與美國共同推動高品質的台美雙邊貿易協定，也相信未來的台美貿易協定將是印太地區的典範。1070120