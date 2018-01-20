/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉戴資穎蔣萬安彩蝶宴
>rss

台盼與美加強新南向合作 推動貿易協定

發稿時間：2018/01/20 11:41

最新更新：2018/01/20 11:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）行政院經貿談判辦公室今天表示，政務委員兼總談判代表鄧振中透過視訊參加美國智庫活動時表示，希望台美加強在新南向地區內的合作，也表達台灣希望與美國共同推動台美雙邊貿易協定。

經貿辦發布新聞稿指出，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）台北時間19日晚間舉辦新南向政策研究報告發表會，督導新南向政策的鄧振中受邀發表演講時表示，台灣提出新南向政策，盼以台灣各項軟實力為基礎，在雙向互利原則下，發展與東協、南亞及紐澳等18個國家在經貿、人才、資源、及制度性連結等方面的合作，共同創造區域繁榮與發展。

鄧振中表示，台灣的軟實力包括在農業、醫療、科技與產業、災防救助、教育及中小企業等領域。他也說明新南向政策執行一年以來，在貿易、投資、觀光、及學生人數等方面的初步成效。

同時，他也提到政府目前正在推動有關新南向的重點工作，例如在新南向論壇與青年交流平台方面，將繼續舉辦玉山論壇，促進區域非政府組織、青年及智庫的交流等。

此外，鄧振中也說，新南向政策的包容、開放與合作精神呼應美國印太戰略的願景。他強調，台灣有意願，也有能力與美國合作在區域扮演積極角色，也呼籲美方加強與台灣在新南向地區的合作。

根據經貿辦提供的簡報資料，鄧振中舉例，在經貿方面，台美可在中小企業、服務業、能源、電子商務等方面合作。具體的合作方式可透過將共同有興趣的議題納入台美既有對話機制，包括加強台美官員對話、推動台美在區域內的商會交流、加強台美智庫合作等。

另外，在台美全球合作暨訓練架構（GCTF）下，除了強化防疫、婦女賦權、人道援助及災害防救等既有合作，將來也可擴大至資訊安全、電子商務、中小企業及青年交流等。

鄧振中重申，台灣願與各個貿易夥伴，基於互惠共贏原則，追求最大化的自由貿易，這與美國總統川普（Donald Trump）基於公平互惠原則，與任何一個印太國家簽署雙邊貿易協定的主張相符。

他說，台灣盼與美國共同推動高品質的台美雙邊貿易協定，也相信未來的台美貿易協定將是印太地區的典範。1070120

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP