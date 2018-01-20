林哲群倡逆向房貸 換屋不愁助房產流動

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）國立清華大學計量財務金融學系主任林哲群今天在研討會中倡議「逆向房貸」觀念，他表示，此舉有助於房地產的流動，年輕人也較易取得售價較廉的住宅。



中華民國住宅學會年會暨學術論文研討會今天在清大舉行，林哲群於會中提倡「逆向房貸」，就是中年換屋族可在購屋時就規畫未來把房子抵押給銀行，以購買條件較好的房屋，等到65歲退休後，由銀行來幫忙繳還沒還完的房貸，也可以在自己的房子住到終老。



林哲群舉例，年紀在45至50歲左右的中產階級，年輕時可能買過比較便宜、位於郊區的小房子，到了中年想要換生活機能及品質更好的房子，以追求高品質的退休生活，但擔心在退休前無法還清30年的房貸，逆向房貸可以解決這個問題。



林哲群解釋，想要換新房的中產階級可以將原來的房屋出售，所得款項作為買新屋的頭期款，繼續繳房貸到65歲退休，屆時可能還有10幾年房貸要繳，此時將房屋抵押給銀行，如果銀行給的「逆向房貸」月付額高於原貸款月付額，每月除了不需再繳房貸，還能拿回一筆錢，作為退休後的生活費。



林哲群認為，當中產階段的中年人勇敢賣舊房、換新房時，可增加市場的供給量，年輕人也較易負擔得起承接舊房的費用；而新房優越的生活機能、良好的居住品質，也讓銀行樂意貸款給中年換屋族，這對青年首購族、中年換屋族及銀行來說是三贏。



中華民國住宅學會今天在清華大學台積館舉辦年會及「宜居城市與住宅政策」學術論文研討會，共發表42篇論文，包括超商及夜市對房價的影響等議題進行探討。1070120