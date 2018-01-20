/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉戴資穎蔣萬安彩蝶宴
>rss

林哲群倡逆向房貸 換屋不愁助房產流動

發稿時間：2018/01/20 11:55

最新更新：2018/01/20 11:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）國立清華大學計量財務金融學系主任林哲群今天在研討會中倡議「逆向房貸」觀念，他表示，此舉有助於房地產的流動，年輕人也較易取得售價較廉的住宅。

中華民國住宅學會年會暨學術論文研討會今天在清大舉行，林哲群於會中提倡「逆向房貸」，就是中年換屋族可在購屋時就規畫未來把房子抵押給銀行，以購買條件較好的房屋，等到65歲退休後，由銀行來幫忙繳還沒還完的房貸，也可以在自己的房子住到終老。

林哲群舉例，年紀在45至50歲左右的中產階級，年輕時可能買過比較便宜、位於郊區的小房子，到了中年想要換生活機能及品質更好的房子，以追求高品質的退休生活，但擔心在退休前無法還清30年的房貸，逆向房貸可以解決這個問題。

林哲群解釋，想要換新房的中產階級可以將原來的房屋出售，所得款項作為買新屋的頭期款，繼續繳房貸到65歲退休，屆時可能還有10幾年房貸要繳，此時將房屋抵押給銀行，如果銀行給的「逆向房貸」月付額高於原貸款月付額，每月除了不需再繳房貸，還能拿回一筆錢，作為退休後的生活費。

林哲群認為，當中產階段的中年人勇敢賣舊房、換新房時，可增加市場的供給量，年輕人也較易負擔得起承接舊房的費用；而新房優越的生活機能、良好的居住品質，也讓銀行樂意貸款給中年換屋族，這對青年首購族、中年換屋族及銀行來說是三贏。

中華民國住宅學會今天在清華大學台積館舉辦年會及「宜居城市與住宅政策」學術論文研討會，共發表42篇論文，包括超商及夜市對房價的影響等議題進行探討。1070120

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP