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台冷軋不鏽鋼 馬國貿工部建議課反傾銷稅

發稿時間：2018/01/20 12:07

最新更新：2018/01/20 12:07

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（中央社記者蔡怡杼台北20日電）馬來西亞貿工部最新報告認定自台灣等國進口冷軋不鏽鋼構成傾銷，建議對台廠課徵反傾銷稅率為0%至14.02%。經濟部表示，稅率較先前所課臨時性反傾銷稅稅率低，負面影響是否稍減，有待觀察。

經濟部表示，馬國貿工部17日對冷軋不鏽鋼產品反傾銷調查案公布事實報告，認定自台灣、中國大陸、韓國及泰國進口的冷軋不鏽鋼產品構成傾銷，建議課徵的反傾銷稅分別為對台廠的0%至14.02%，對中國大陸廠商3.66%至23.95%，對韓國廠商0%至7.27%，及對泰國廠商22.86%至111.61%。

經濟部指出，馬國去年5月15日公告展開調查進口冷軋不鏽鋼反傾銷，續於去年10月12日起，對台廠課徵13.77%至52.17%的臨時性反傾銷稅。貿工部對台廠冷軋不鏽鋼課徵0%至14.02%的反傾銷稅建議，預計於今年2月8日前公布終判結果。

根據經濟部資料，台灣是馬國冷軋不鏽鋼產品最大進口國，2012年至2016年馬國近5年進口冷軋不鏽鋼主要國家中，台灣以3成多至4成多的占比穩居各國之冠。

而儘管去年前9月台灣出口至馬國的冷軋不鏽鋼金額降至689萬美元，銳減6成7，但占馬國市場份額高達4成7，依然穩居各市場之冠。

經濟部表示，依據業界表示，馬國冷軋不鏽鋼反傾銷案所涉貨品範圍極廣，先前遭判13.77％至52.17%的高額臨時性反傾銷稅對台灣出口造成相當影響。倘終判確定將對台廠課0%至14.02%的反傾銷稅率，對台灣繼續經營馬國市場的負面影響是否稍減，有待觀察。1070120

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