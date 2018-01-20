走過低潮 台灣遊戲廠蓄勢待發

（中央社記者韓婷婷台北20日電）台灣遊戲產業歷經幾年轉型蓄積能量，在跨平台、跨世代、跨國際的新創結盟下，效益逐漸展現，不少廠商看好今年營運將優於去年，整體而言，台灣遊戲廠的能量正在升溫。



台灣遊戲產業近3、4年來，受到手遊興起影響，來自全球的競爭加大，所有廠商面臨很大衝擊，有些廠商營收快速萎縮，甚至陷入虧損狀態，台灣遊戲產業振興會會長江順成表示，台廠經過幾年的轉型及摸索，已逐步找到方向，轉虧為盈，產業低潮已過。



近幾年來台灣遊戲廠商除了蓄積IP能量，擴大應用、串連多平台深耕粉絲經濟外，也將市場延伸到大陸、東南亞甚至是強敵日本，遊戲廠也不只單純聚焦遊戲，希望藉助多年累積的粉絲基礎將平台經營拓展到第三方支付或近年當紅的直播、電競領域。



遊戲橘子旗下天堂M手遊上市才滿月累積會員數已突破300萬人，最高同時在線上人數有41萬，董事長劉柏園就表示，希望能藉天堂M的會員基礎導入集團其他事業。



他指出，旗下數位娛樂平台樂點（GASH）自天堂M預先登錄以來，提供大量攻略及優惠，促使GASH會員數火速突破100萬人，成長高達58%，行動支付品牌橘子支（GAMA PAY）則因天堂M與台北101合作的超大型解碼活動，整體用戶數可望成長一成。明顯帶動集團周邊效益啟動，今年將全力掌握新契機，讓各事業群獲利。



遊戲研發商宇峻今年預計將發行總共14款手遊、頁遊、端遊，為公司有史以來遊戲發行款數最多的一年。繼IP元年計畫啟動，營運表現屢創新高，今年將是宇峻發光發熱的一年。



台灣遊戲IP整合商唯數在積極擴大海外市場推動下，去年12月、第4季及全年營收均創下歷史新高，展望2018年除了看好RO系列熱度持續不墜，今年預計推出3至4款大IP遊戲，營收成長可期，能量可能持續擴大。



歐買尬日前法說會釋出對營運樂觀訊息，預計將推出4款手機遊戲及1款端遊，有機會今年營運轉盈。



鈊象去年下半年表現優於預期，自主開發的遊戲繳出不錯成績，彌補與澳洲博弈廠解約的衝擊，在商用機台及線上遊戲二大產品線穩定成長帶動下，營運已恢復原先動能。



展望新的一年，鈊象表示，目前市場掌握度已有相當心得，產品結構調整也已完成，在此基礎架構下，今年二大產品線都可望有不錯的展望跟動能。1070120