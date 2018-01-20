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投資案延宕 胡勝正：應解決環評制度缺失

發稿時間：2018/01/20 20:08

最新更新：2018/01/20 20:32

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中經院董事長胡勝正接受中央社專訪時感嘆，石化產業給人印象是高污染產業，其實不少是無污染的相關產業，且石化產業是高薪行業，台灣當初不發展石化產業的決策，實在太過粗糙。中央社記者張皓安攝　107年1月20日中經院董事長胡勝正接受中央社專訪時感嘆，石化產業給人印象是高污染產業，其實不少是無污染的相關產業，且石化產業是高薪行業，台灣當初不發展石化產業的決策，實在太過粗糙。中央社記者張皓安攝　107年1月20日

中經院董事長胡勝正專訪（中央社記者蔡怡杼台北20日電）政府聚焦優化投資環境，盼激發民間投資外，也因應少子化推出人口政策，中經院董事長胡勝正表示，「部長換太快」是政策成效有限的致命傷外，也應解決環評制度缺失，環保署長要扛起責任。

台積電董事長張忠謀去年4月出席活動時指出，水、電與環評等問題，是台灣製造業投資設新廠的障礙，中華經濟研究院董事長胡勝正接受中央社專訪時，也對目前曠日費時的環評制度提出建言。

台灣自1960年代開始發展石化產業，以供應人造纖維、紡織、塑膠製品、電子、汽車產業所需的大宗石化原材料為主，已成為台灣重要經濟發展重要產業，相關產業產值占台灣產業總產值達約1/3，但之後卻因環保議題，國光石化等大型投資案都嘎然中止。

胡勝正感嘆，石化產業給人印象是高污染產業，其實不少是無污染的相關產業，且石化產業是高薪行業，台灣當初不發展石化產業的決策，實在太過粗糙；經濟部之後推動石化產業高值化發展，迄今成效仍有限。

他表示，阻撓國內產業發展的關鍵在於環評制度缺失，現行法令讓環評委員有權無責，造成審查結果遙遙無期的困境，也因此，有人說在台灣拿到許可執照時間，可能在別的市場連工廠都已經蓋好，開始生產了。

要解決投資延宕困境，胡勝正認為，除環評委員的權利、責任要釐清外，環保署長有權有責，要扛起責任，除要適時給委員們一點小叮嚀外，也應訂定審議及企業回覆的期限，「當期限明確後，大家就會知道拖延投資案的是企業？還是環評委員？」

胡勝正說，台灣ICT（資訊與通訊科技）產業全球名列前茅，前經建會主委李國鼎居功厥偉，但李國鼎政務官職涯長達20年，可以親自規劃政策、並跳進去推動執行，讓政策實現，而前行政院長孫運璿也是。

他直言，政務官才上任了解業務，「連想都還沒想」如何規劃政策，就下台，部長換得太快，結果一事無成外，在下位者也面臨長官頻繁換人當，指令無所適從的窘境，使得國家政策無法延續。1070120

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