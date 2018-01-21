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求償對象遭沒收財物 投資人可優先分配

發稿時間：2018/01/21 13:30

最新更新：2018/01/21 13:30

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（中央社記者潘智義台北21日電）證券投資人及期貨交易人保護中心董事長邱欽庭表示，立法院在去年12月最後一個會期，三讀通過證券交易法第171第7項修正規定，讓投資人可優先取得求償對象遭沒收財物。

邱欽庭今天受訪時指出，證交法第171條修正後，投資人對求償對象遭法院裁定沒收財物，可優先取得分配權，不必擔心沒收物被沒入國庫充公。

他解釋，刑事訴訟法第473條規定，沒收物、追徵財產，於裁判確定後1年內，由權利人聲請發還者，或因犯罪而得行使債權請求權之人已取得執行名義者聲請給付，除應破毀或廢棄者外，檢察官應發還或給付之。

不過，他強調，若是權利人1年內未聲請發還，則沒收或追徵的財物將沒入國庫，1年成了很關鍵的因素；以投資人求償為例，經常可見求償對象在刑事方面，已遭法院裁定沒收財物，甚至當事人已入監服刑，但民事訴訟的判決還沒完成，無法在1年內聲請「發還財物」，獲得應有的賠償，但財物卻因1年期滿，依規定沒入國庫充公。

因此，立法院趕著修正證券交易法第171條第7項規定，排除刑事訴訟法第473條規定，就算民事判決來不及在1年內確定，投資人仍可在1年之後，向法院聲請，取得求償對象遭沒收財物的分配權，也就是投資人分配遭求償對象被沒收財物之後，剩餘部分才可沒入國庫。1070121

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