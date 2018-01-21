茶農春節紅包 花東冬片茶上市

茶樹冬天會休眠，但是因為花東茶區屬於低海拔，冬天溫度較暖和，茶葉會繼續生長，所以除了春夏秋冬四季茶外，在冬茶後又多了一個產量少、取名相當貼切「冬片茶」。中央社記者盧太城台東攝 107年1月21日

（中央社記者盧太城台東縣21日電）茶葉除了大家熟悉的春茶、冬茶外，花東茶區還有夢幻的「冬片」和「不知春」茶，每年農曆年前後採收，被茶農視為春節紅包。



台灣茶按採收期可分為春、夏、秋、冬4種茶，茶芽在清明節前後採收的叫春茶，9月前採收的茶叫夏茶，夏季因氣候炎熱，茶芽生長快速，可多採1至2次，相對的口感比較不好，接著是秋茶，秋茶和夏茶差不多。12月後冬茶陸續上市。



不過，台東的福鹿茶區，除了春夏秋冬四季茶外，在冬茶後又多了一個產量少、取名相當貼切「冬片茶」。



農委會茶葉改良場台東分場長吳聲舜今天表示，冬茶採完後，花東茶區茶樹又會長出少許茶芽，產量只有平常的1/20，氣候溫暖的茶區都會有冬片茶，但是以花東最多，所以成為台東的特色茶。



吳聲舜表示，茶樹冬天會休眠，但是因為福鹿茶區屬於低海拔，冬天溫度較暖和，茶葉會繼續生長，早期就是靠著冬片茶起家，在市場上闖出一片天。



前鹿野地區農會總幹事、有茶博士美譽的潘永豐說，茶樹會冬眠，進入冬眠後根部停止吸收養分，只能靠著葉面吸收養分和水分，因此冬片茶的喉韻比冬茶好，只有識途老馬會搶先訂購，價錢是冬茶的一倍，因此茶農視為老天爺獨厚福鹿茶區的春節紅包。



鹿野鄉農田村「阿榮自然農園」第二代茶農張鉦榮說，第一代的茶農稱為「冬片茶」，但是，年輕的茶農喜歡叫做「不知春」，「這些茶以為春天來了，傻呼呼的長出來，所以叫做不知春」。



吳聲舜說，由於日夜溫差大，平均日照弱且短，茶芽所累積氨基酸及碳水化合物等物質含量提高，相對較不苦澀，故冬片茶茶湯清揚、甘甜醇厚，有別於一般春、夏、秋及冬茶，是高海拔茶區或進口茶所無法生產和媲美。1070121



