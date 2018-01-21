台股續創28年新高 專家：看美股與外資

（中央社記者潘智義台北21日電）台北股市續創28年新高，上週五收在11150.85點。專家認為，短線台股能否持續走強，關鍵還是強勢的美股能維持多久，以及外資加碼台股的力道。



華南投顧董事長儲祥生表示，台股在萬點之上仍能持續走高，主要關鍵還是美股大漲、外資買超台股，但畢竟台股漲了一週，仍應謹慎。



儲祥生說，今年以來台股持續攀高，主因還是美股實在太強了，加上外資買超台股，權值股台積電一週上漲新台幣18.5元，對指數貢獻140幾點，帶動其他股票跟漲，但其他權值股漲勢遠不如台積電，即便有漲，距波段高點仍有相當大距離。



他認為，美股走勢強到難以預測，尤其在台股密切與美股連動，以及外資買超動作之下，台股漲了一週，能否續漲，誰也沒把握。雖然台股持續走高，但走勢零亂，很多漲的股票都是名不見經傳的小型股，一般投資人很難掌這樣的格局，因此還是審慎進出為宜。



元富投顧董事長劉坤錫指出，美國參議院未能通過動支法案，造成美國政府週六（20日）暫時關門，台股週一開盤，投資人可能會稍微有心理面的影響，但台股短期可能在1萬1000點以上盤整，保持高檔震盪。



劉坤錫說，若美股在週一晚間開盤後，華爾街對美國政府暫時關門的反應不大，則週二台股可能就沒太大影響；外資仍是台股能否續強的關鍵，不排除上週三、四、五外資連續3天加碼電子權值股的戲碼，本週二以後還有機會再度上演，大盤仍有機會往上墊高。1070121