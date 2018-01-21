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政策拉動內需 胡勝正：今年GDP上看3%

發稿時間：2018/01/21 16:09

最新更新：2018/01/21 16:43

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中經院院長，同時也是總體經濟學專家、中央研究院院士的胡勝正在接受中央社專訪時表示，基本上，他對今年經濟前景抱持審慎樂觀態度。中央社記者張皓安攝　107年1月21日中經院院長，同時也是總體經濟學專家、中央研究院院士的胡勝正在接受中央社專訪時表示，基本上，他對今年經濟前景抱持審慎樂觀態度。中央社記者張皓安攝　107年1月21日

中經院董事長胡勝正專訪（中央社記者廖禹揚台北21日電）2018年伊始，中經院董事長胡勝正說，地緣政治是今年全球經濟的「黑天鵝」，前瞻計畫預估今年將投入600億元，稅改效益也有助內需提升，他認為今年台灣經濟成長率有機會上看3%。

同時也是總體經濟學專家、中央研究院院士的胡勝正，在接受中央社專訪時，詳盡剖析從去年年底到今年年初的國內外情勢，基本上，他對今年經濟前景抱持審慎樂觀態度。

胡勝正分析，地緣政治是今年全球經濟發展的黑天鵝，近期國際油價因地緣政治緊張情勢及原油庫存量減少持續上揚，但「油價一高，頁岩油就會增產」，他說說，沙烏地阿拉伯正跟美國商議投資開採頁岩油，以中長期來看，油價不可能太高，預估平均價格會落在每桶50多美元左右。

對於今年台灣經濟前景，胡勝正表示，去年第4季國內出口表現相當不錯，應可延續至今年，產業龍頭台積電也預測，半導體產業今年表現「應該是不錯」，他認為這部分可能會受國際品牌蘋果(Apple)表現影響，「是一個觀察點」。

國家發展委員會設定今年經濟成長率（GDP年增率）最高要達到2.6%目標，胡勝正則更樂觀，認為就目前國內推動的政策計畫來看，GDP可望上看3%。

胡勝正解釋樂觀的理由，來自4年4000億的前瞻計畫從今年開始執行，估計今年一整年大約有新台幣600億元經費投入。他說：「依現在行政院強而有力的執行力，若能真的達標，那3%就有希望。」

同時，18日立法院三讀通過的所得稅法部分條文修正案，雖然企業仍有微詞，但胡勝正認為，「對小老百姓還是滿管用的」，有助提升內需消費，加上政府積極加速產業結構轉型，這些政策努力都有助於達到經濟成長率3%的願景。

不過胡勝正也提醒，2018年必須注意地緣政治、各國貨幣政策調整及國際談判等黑天鵝的影響，因為「一點風吹草動都會影響資金的移動」。1070121

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