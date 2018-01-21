研調：2018年電視市場需求逐步恢復

（中央社記者潘智義台北21日電）研調機構群智諮詢表示，2017年下半年電視面板價格下跌，電視製造商成本下降，有更多籌碼在終端市場促銷，加上全球經濟持續轉好，2018年電視市場需求可望逐步恢復。



群智諮詢報告預估，2018年第1季全球電視面板的供應較需求多出6.2%，呈現微幅供應過剩。全球主要電視品牌廠商第1季面板需求數量，較去年第4季下降13%，但較去年第1季增長3.1%，而換算成電視面板的面積，則較去年第1季增長5%。



群智諮詢表示，今年第1季電視品牌面板需求，較去年第4季明顯減少，但廠商採購策略不一，日系廠商因年度財報結束，嚴格控制庫存。韓廠雖總體保守，但對大尺寸電視面板採購依然相對積極，而中國大陸電視廠商的面板採購策略也相對積極。



群智諮詢認為，中國大陸廠商對於2018年規劃較積極，加上2017年年底庫存健康，新一季的銷售及採購均較積極。其次，面板價格繼續調整，且受到與客戶間的專案採購帶動，備貨不會承擔太大的價格波動風險。



從供給面來看，群智諮詢調查，中國面板廠京東方（BOE）的10.5代線、中電熊貓（CEC）咸陽的8.6代線均將在3月量產，但對第1季實際的供應有限。而且第1季工作天數少，加上面板廠歲修計畫，以及部分面板廠受上游IC等原材料供應的影響，整體面板廠實際供貨能力較第4季下降。1070121