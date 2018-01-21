沙烏地明確表態 支持延長OPEC減產協議

（中央社阿曼首都馬斯開特21日綜合外電報導）石油輸出國家組織（OPEC）核心成員國沙烏地阿拉伯今天首度明確表態，呼籲將OPEC與非OPEC產油國為提振原油價格達成的減產協議，延長至2018年以後。



法新社報導，OPEC和非OPEC油國今天在阿曼首都馬斯開特（Muscat）召開會議，沙烏地阿拉伯能源部長法勒（Khaled al-Faleh）在會前表示：「我們的努力不應該僅限於2018年內。我們需要討論更長久的合作框架。」



為了對抗全球原油過剩問題和拉抬低迷的油價，包含14個成員國的OPEC和10個獨立產油國2016年11月簽訂劃時代的減產協議，將總體產油量每日減少180萬桶。



最初協議期限僅6個月，之後又延長至今年底。這也協助油價反彈回每桶70美元的健康水準



法勒今天告訴記者：「我所說的是，將我們起頭的合作宣言框架，延長至2018年以後。」



不過他同時表示，新的合作框架可能與目前協議和其中的產量配額不同，「不一定維持一模一樣的產油桶數」。



法勒指出，產油國尚未達成將全球原油庫存量刪減至正常水準，以及令油市達到供需平衡的目標。



他說，若延長合作，可「令原油相關企業、投資人、消費者和國際社會感到安心，認為（減產協議）會一直存在」。



法勒表示，這將釋放一項訊息，那就是「不只是我們24個國家將合作，我們還邀請更多人加入」。（譯者：中央社張正芊）1070121