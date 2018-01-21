/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 戴資穎台鐵澳網謝淑薇

爐石戰記冠軍賽 台灣陳威霖逆轉奪首冠

>rss

沙烏地明確表態 支持延長OPEC減產協議

發稿時間：2018/01/21 18:11

最新更新：2018/01/21 18:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社阿曼首都馬斯開特21日綜合外電報導）石油輸出國家組織（OPEC）核心成員國沙烏地阿拉伯今天首度明確表態，呼籲將OPEC與非OPEC產油國為提振原油價格達成的減產協議，延長至2018年以後。

法新社報導，OPEC和非OPEC油國今天在阿曼首都馬斯開特（Muscat）召開會議，沙烏地阿拉伯能源部長法勒（Khaled al-Faleh）在會前表示：「我們的努力不應該僅限於2018年內。我們需要討論更長久的合作框架。」

為了對抗全球原油過剩問題和拉抬低迷的油價，包含14個成員國的OPEC和10個獨立產油國2016年11月簽訂劃時代的減產協議，將總體產油量每日減少180萬桶。

最初協議期限僅6個月，之後又延長至今年底。這也協助油價反彈回每桶70美元的健康水準

法勒今天告訴記者：「我所說的是，將我們起頭的合作宣言框架，延長至2018年以後。」

不過他同時表示，新的合作框架可能與目前協議和其中的產量配額不同，「不一定維持一模一樣的產油桶數」。

法勒指出，產油國尚未達成將全球原油庫存量刪減至正常水準，以及令油市達到供需平衡的目標。

他說，若延長合作，可「令原油相關企業、投資人、消費者和國際社會感到安心，認為（減產協議）會一直存在」。

法勒表示，這將釋放一項訊息，那就是「不只是我們24個國家將合作，我們還邀請更多人加入」。（譯者：中央社張正芊）1070121

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP