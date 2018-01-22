時尚巨星斯理曼掌Celine 將創男裝系列

（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國精品集團酩悅軒尼詩－路易威登（LVMH）今天出乎意料宣布，開創時尚界纖瘦風格的知名設計師斯理曼將接掌集團旗下精品女裝品牌思琳（Celine），並獲准首度新增男裝系列。



法新社報導，現年49歲的斯理曼（Hedi Slimane）出生於法國，是時尚界最重要且最神秘的設計師之一。他曾擔任過法國精品時尚品牌迪奧（Dior）和聖羅蘭（Yves Saint Laurent, YSL）的設計師，但2017年離開聖羅蘭後，外界便對他接下來的安排甚感好奇。



為了簽下斯理曼，LVMH已妥協讓他享有Celine品牌形象和創意部分完全的掌控權。這使得斯理曼得以和法國精品時尚品牌香奈兒（Chanel）的創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）並列，成為時尚界權力最大的設計師。



宣布消息的LVMH董事長阿爾諾（Bernard Arnault）表示：「他（斯理曼）是我們這個時代最富有才華的設計師之一。」



他還說：「赫迪（Hedi，斯理曼名）將負責監督和開發女裝和男裝，以及皮製品、配件和香水。」



斯理曼過去幾年居住在美國洛杉磯，他在擔任聖羅蘭設計師的尾聲期間，將工作室搬到這個城市，且斯理曼大多數的設計靈感吸取自洛杉磯的搖滾風格。



阿爾諾表示：「斯理曼將發揮他的全球視野和獨特美學才能，進一步打造具有代表性的法國時尚品牌。」



卡爾拉格斐也在第一時間道賀。他告訴美國的「女裝日報」（Women's Wear Daily）：「我感到很高興，這是非常棒的選擇。」（譯者：中央社張正芊）1070122