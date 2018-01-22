離岸風電國產化 經部：強強聯手

（中央社記者黃雅娟台北22日電）經濟部政務次長龔明鑫今天表示，離岸風電要求廠商給予國產化承諾，是「強強聯手」；台灣拿出自己的製造業優勢，國外廠商拿出他們的技術，才能將離岸風電整個產業效益提升起來。



經濟部政務次長龔明鑫今天下午出席「2018未來綠能產業論壇」，會前接受媒體訪問。



龔明鑫說，非常歡迎外商把歐洲成熟的離岸風電經驗帶到台灣，而外商或多或少都會跟在地合作，很多零組件不適合在國外製造完成，再運送到台灣，成本會比較高，跟台灣合作是非常好的計畫。



龔明鑫表示，在非核家園跟五加二創新產業中，離岸風電是最重要的一個項目。預計到2025年以前，可以帶動企業投資大約新台幣6000億元以上，除了風機系統外，還有海上船隊、運維，以及帶動融資的需求。



龔明鑫指出，離岸風電由於沒有污染，可以達到非核家園的目標，不管是保護或是進一步開發海洋資源，都有很大的幫助。除了發電可以獲得賣電的利益回收外，20年的運維、管理中，風場仍然有很大的商機。



政府明訂2025非核家園政策，再生能源發電占比應達20%，裝置容量為27GW，其中太陽光電為20GW，離岸風電為5.5GW、年發電量198億度，離岸風電將在第1季進行3.5GW的風場遴選，申請風場累積總裝置容量已超過10.5GW。



經濟部日前公布離岸風電遴選辦法，2020年先行遴選0.5GW，不要求國產化產業關聯，2021至2022年併網商轉者，今年底應提出國產化規劃。經濟部預估，2025年單年產值將可超過新台幣1200億元；遴選主要以技術能力及財務能力兩部分做評分，占比分別為60%、40%。1070122