太陽能塗料技術 原能會協助市場化

（中央社記者朱則瑋台北22日電）太陽能塗料技術只要塗上物體表面就能發電，具成本低廉特性，原能會今天表示，除產學界持續精進技術成果外，原能會將協助改善製程，加速太陽能塗料技術市場化。



政府推動2025年非核家園願景，再生能源發電占發電總量達20%；其中，太陽能發電是現今較可行的發電方式之一，多數廠商都採用矽材料的太陽能板，價格便宜，不過發電轉換率低，加上太陽能發電容易受天氣影響，發電量不穩，是否能成為穩定供應電力的來源，一直是令人頭痛的問題。



太陽能塗料只需塗在車子、屋子等表面，就能跟一般太陽能板一樣發電，且成本低廉，但壽命短加上發電效率低，成為無法市場化、商品化最大原因，原子能委員會核能研究所負責協助製程改善。



原子能委員會核能研究所長馬殷邦今天表示，太陽能塗料當然不像油漆一樣，隨便塗抹就能使用，還是需要透過工廠機具進行標準化製作，但成本比現今市面上使用的矽材料太陽能板更便宜，未來性值得期待。



馬殷邦說，太陽能塗料屬於較前瞻性計畫，現階段要克服的問題是有機材料太容易老化，導致太陽能板壽命不長，效率也不高；因此，除了找出減緩老化方式，也可以讓成本低到足以彌補壽命短的問題，並提升效率。



馬殷邦指出，核研所已經歷經約5年的時間，研發改善太陽能塗料的製程方式，目前也有多家國內大廠有興趣，希望未來克服相關問題後，能廣泛運用在太陽能產業上，提升台灣再生能源發電產能。1070122