當沖降稅延3年 政院盼納優先法案

（中央社記者顧荃、邱柏勝台北22日電）台股當沖證交稅減半措施延長擬以3年為限，並擴大適用範圍至自營商，行政院發言人徐國勇指出，未來行政院院會通過丶提送立法院審議時，盼能列為下會期優先法案，但仍須經行政立法協調會報討論後才能定案。



台股當沖降稅去年4月28日起實施，將於今年4月27日屆滿。而當沖降稅實施近9個月以來，受惠景氣回溫，全球股市齊揚等因素影響，台股也在去年攀上萬點大關，並創史上最長萬點行情，激勵當沖比重大幅成長。



根據統計，當沖降稅上路後至去年底，平均當沖賣出金額翻倍至新台幣339億元，其中集中市場當沖占比上升至20%、櫃買市場則升至30%。



由於降稅導致證交稅的稅損已弭平，財政部長許虞哲去年10月就透露，為強化政策穩定性，並吸引外資投入當沖交易市場，擬於立法院下會期提出修法，延長台股現股當沖降稅措施實施年限，但延長年限各界看法不一，金融監督管理委員會建議延長7年，券商公會更建議永久調降。



對此，財政部官員表示，站在稅的立場，得考量租稅是否過度。金管會認為延長期間應以一個景氣循環、也就是7年為基準，但近年景氣未必5到7年才形成一次循環，可能2到3年就一個循環，加上已經實施的1年，延長3年是比較合理的期限，期滿前會再度檢討是否2次延長。



官員指出，財政部17日已將相關法案呈報行政院核定，若行政院沒有其他意見，就會列為立法院下會期的優先法案。1070122