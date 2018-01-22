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就業穩定 106年失業率3.76%創17年最低

發稿時間：2018/01/22 16:26

最新更新：2018/01/22 18:10

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主計總處公布，106年全年失業率為3.76%，創民國91年來16年新低。（中央社檔案照片）主計總處公布，106年全年失業率為3.76%，創民國91年來16年新低。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳政偉22日電）主計總處今天公布，106年12月失業率3.66%，較11月下降0.05個百分點，全年失業率3.76%，較105年下降0.16個百分點，為民國90年以來最低水準，受到今年景氣復甦影響，就業市場穩定。

主計總處公布106年12月失業率3.66%，較11月下降0.05個百分點；經調整季節變動因素後的失業率3.7%，較11月微升0.01個百分點。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，106年失業率平均為3.76%，較105年下降0.16個百分點，為民國90年以來同期最低水準，90年全年失業率為4.57%，再前一年的89年為2.99%。

潘寧馨說，金融海嘯的98年後，國內失業率逐年下降，除105年景氣不好，全年失業率來到3.92%。今年受到景氣緩步復甦影響，就業情勢穩定，失業率再降。

據主計總處資料，106年12月失業人數為43萬3000人，較11月減少6000人，與105年12月比較，失業人數減少1萬3000人。而106年失業人數平均為44萬3000人，較105年減少1萬7000人。

據就教育程度別觀察，106年12月大學及以上程度者失業率4.56%，較11月下降0.06個百分點，較105年同月則降0.14個百分點。

另外，以年輕族群觀察，以20歲至24歲者失業率11.78%，25歲至29歲者為6.43%，較11月分別下降0.22個及0.07個百分點，較105年同期下降0.71個百分點與0.2個百分點。1070122

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