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中華電拚網速 鄭優：再2個月會最好

發稿時間：2018/01/22 16:35

最新更新：2018/01/22 16:35

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（中央社記者江明晏台北22日電）中華電信董事長鄭優今天表示，去年中華電行動通訊品質大幅改善，「再1到2個月，中華電會達到最好的狀況」；並鼓勵內部創業做出規模後拆分，版圖擴大形成投資艦隊。

中華電今天舉辦尾牙，檢視去年成績單，鄭優首先提到MOD與寬頻網路用戶成效，除此之外，中華電行動通訊品質大幅改善，努力增加基地台的投資與建置，基地台數量已超過同業，測速網站OpenSignal也評比電信三雄同步居冠，顯示「這段時間默默努力，成績已經逐漸展現出來」。

他也認為，行動品質是電信業務重點中的重點，再1到2個月，中華電會達到最好的狀況。未來針對部分收訊好的地方也會繼續加強，他說，「身為中華電信、沒有理由通訊品質差於同業的道理。」

另外，5G時代來臨，鄭優表示，物聯網、大數據、AI過去一年來高度重視，中華電信有研究院的基礎，未來「只有領先、不會落後」，同時，鄭優看好，資安將是所有科技產業的基礎，中華電大力布局，並和國內ICT業者合作，內部方面，中華電鼓勵同仁創業，做出規模啟動小金雞計畫，拆分成為子公司，「把版圖往外擴大形成投資艦隊」，朝國際電視產業發展的趨勢前進。

在人力規劃部分，鄭優表示，中華電將經歷民國42年出生的退休潮，已有專責單位進行規劃，針對中華電人力結構改變與業務發展方向因應，達到永續經營效益，下一階段人力需求將聚焦IT、AI、資安、大數據，中華電信研究院有1400名人力，新進同仁也會採取先到研究院「磨練」模式，扎根技術能力。1070122

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