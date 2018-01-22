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FDI創10年第3高 看好離岸風電投資台灣

發稿時間：2018/01/22 16:46

最新更新：2018/01/22 16:46

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（中央社記者黃雅娟台北22日電）2017年外國人直接投資（FDI）75億美元是近10年第3高，但是跟外國人證券投資2000多億美元差異太大。財訊雙週刊社長謝金河認為，離岸風電有望帶來的新台幣6000多億元投資，才是真正投資台灣。

經濟部政務次長龔明鑫今天下午出席「2018未來綠能產業論壇」，會中致詞時表示，2017年外國人直接投資（FDI）是近10年第3高，高達75億美元。 龔明鑫說明，其他兩次，一次是2008年的金融業併購，另一次是2016年漢微科及南亞科併購的計畫影響，2017年恢復正常水準，未來開發離岸風電後，外資投資將會持續增加，「投資台灣，現在正是時候」。

如果來看經濟成長率，龔明鑫指出，2015年經濟成長率僅1%多，2016年好一點，而財訊雙週刊社長謝金河提到的今年經濟成長率達到3%，則是要透過前瞻基礎建設，努力排除五缺障礙，全力推動，才能有辦法達成。

龔明鑫指出，台灣的離岸風場幾乎是全界最好的風場，透過發展離岸風電，可以讓台灣享受乾淨的能源，並讓台灣產業繼續升級（Upgrade），除了原本的鑄件、零件外，有更多機會跟外商學習風機系統性的發展能量；而建造好的風場必須運轉維護20年以上，跟台灣過去的製造業，只是把產品賣掉、很短的產品生命週期完全不同。

謝金河致詞時提到，台灣面對16年以來的低薪，今年經濟成長率要非常努力才能達到3%，過去從90年代，台灣就在推南向、西進，現在又是新南向，他上禮拜曾經對產業說「新南向最好到屏東就好」。

謝金河認為，台灣的投資「投來投去」都在別的地方，而外國人直接投資（FDI）跟外國人證券投資（FPI）高達2000多億美元，差異太大；離岸風電有望帶來投資金額達新台幣6000多億元，才是真正在台灣深耕，扎在台灣的土壤上，用投資來促進台灣成長，對台灣來說是新的里程碑。

根據經濟部投審會統計資料，去年FDI為75億美元，十年來僅次於2016年的110億美元及2008年的82億美元。1070122

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