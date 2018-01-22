發展監理科技 金管會：金融實務經驗要夠

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨立委許毓仁今天說，政府對於監理科技需與時俱進。金管會表示，監理科技需要足夠的金融實務經驗，期盼對監理科技有興趣的業者，能與金融機構合作，進而提出有效方案。



立法院於2017年12月29日三讀通過金融科技發展與創新實驗條例，俗稱「金融監理沙盒」，明定金融監督管理委員會核准辦理創新實驗期間以1年為限，可延長1次，若涉及修法則不限，創新實驗期間不得超過3年，為全球最長實驗期。



中國國民黨立法委員許毓仁今天在金融研訓院，以監理科技（RegTech）國際經驗分享與台灣在地展望為題，召開一場監理科技論壇。許毓仁表示，隨著金融科技發展與創新實驗條例三讀通過，政府對於監理科技這部分，需要與時俱進及適度開放；也希望台灣在今年真的可以成為金融科技元年。



許毓仁也說，台灣是第5個實施監理沙盒法案的國家，因此應從上到下、從裡到外進行變革；期待政府能在今年用行動推動各項的改變，對於新興科技，如加密貨幣、區塊鏈等，政府能夠去進行研究。



受邀出席的國民黨立委曾銘宗表示，金融監督管理委員會在監理時，應從外界吸納更多金融科技的人才與技術，若無法充分吸納恐會有盲點。他也說，金融監理的目標其實就是金融民主化，透過金融科技讓傳統金融業提升競爭力，也能夠創造、引進更多金融公司，讓金融產業有更大的發展。



與會的金管會資訊服務處長蔡福隆說，監理科技對金融機構來講，可以降低法遵成本，能夠有彈性與效力處理問題，也可讓監理機關的掌握能力更高，在監理過程中能夠更透明。



蔡福隆表示，但可惜台灣在監理科技的發展上，不是非常快，監理科技需要足夠的金融實務經驗，因此期盼對監理科技有興趣的年輕朋友與業者，能充分與金融機構合作，由金融業者在實務上執行的經驗，找出相關的問題，或許就能提出有效的方案。1070122