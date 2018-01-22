台版TISA帳戶 列立法院下會期討論重點

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）為鼓勵長期投資台股基金，投信投顧公會「台版TISA」最新版本爭取在27萬元的儲蓄投資特別扣除額中，撥出2.4萬元給投資台股基金5年以上者，公會理事長張錫透露，這列入立法院下會期討論重點。



由投信投顧公會主辦的2017年全國大專院校基金投資模擬競賽「創要勝利fund程式」於去年12月29日正式落幕，今天舉辦「2017年全國大專院校基金投資模擬競賽」頒獎典禮暨記者會。



金融監督管理委員會主任委員顧立雄會中致詞時表示，國內資金充沛，具備發展資產管理的利基，隨著民眾投資理財的知識經驗漸趨成熟，對資產管理需求日益殷切，金管會持續推動我國資產管理業務的發展。



根據金管會統計，截至2017年12月底止，全體投信投顧公司的資產管理業務規模達新台幣7.57兆元。



境內基金部分，國內39家投信公司共發行800檔公募基金，管理資產總額共計達2.32兆元；境外基金部分，有41家投信或投顧公司擔任71家境外基金機構總代理人，在台灣募集銷售1045檔境外基金，民眾持有金額達3.50兆元；另代客操作的全權委託投資業務的資產總額為1.75兆元。



然而，對比2016年底，境外基金規模為3.07兆元、台股基金為2.12兆元以及全委資產規模1.42兆元，顯示台股基金過去一年成長幅度相對有限。



為擴大台股基金規模，顧立雄表示，除持續實施「鼓勵投信躍進計畫」及「鼓勵境外基金深耕計畫」，金管會希望金融業可以持續加薪，促進我國資產管理人才回流，並透露他私下與財政部溝通希望現行27萬元的儲蓄投資特別扣除額中的2.4萬元，可列為民眾長期投資台股基金的免稅額。



投信投顧公會理事長張錫說明，適用列舉扣除額的多是高所得者，且目前儲蓄投資特別扣除額高達27萬元，但主要適用者為高存款者，一般民眾幾乎適用額度有限，因此，希望可以把27萬元的儲蓄投資特別扣除額中的2.4萬元作為民眾投資台股基金的免稅額。



張錫表示，若要使用到27萬元的儲蓄投資扣除額，以定存利率1%計算，相當於要有2700萬元的存款，因此，一般民眾幾乎無法用到，另外，公會爭取的2.4萬元台股基金投資額免稅，限制適用對象為投資台股基金5年以上者，公會這項建議已送給財政部，並列入立法院3月開議的下會期討論重點之一。



為利台股基金規模擴大，以利台灣資產管理市場發展，投信投顧公會先前提出「台版TISA」（台灣個人投資儲蓄免稅帳戶機制）建議案，是希望比照保險費，爭取在列舉扣除額中可以有專門給台股基金的2.4萬元免稅額。



根據投信投顧公會估算，若在儲蓄投資特別扣除額中撥出2.4萬元給長期投資台股基金，則會有200萬人受惠，預估這部分稅損約有60億元，但證券交易稅會因為台股交易活絡而增加約200億元，即整體稅收淨增加140億元。1070122