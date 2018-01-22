/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 爐石謝淑薇戴資穎台鐵

美國參眾兩院通過臨時支出案 聯邦政府可運作了

>rss

郭台強盼出口每年增10% 方向在智能製造

發稿時間：2018/01/22 20:08

最新更新：2018/01/22 20:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 電電公會理事長郭台強會前接受媒體採訪，被問到新年新希望，他說希望未來每年出口都有10%的成長，資通訊產品占比約45至48%，未來在智慧應用、人工智慧（AI）會有更好的發展，帶動台灣經濟成長。中央社記者黃雅娟攝 107年1月22日電電公會理事長郭台強會前接受媒體採訪，被問到新年新希望，他說希望未來每年出口都有10%的成長，資通訊產品占比約45至48%，未來在智慧應用、人工智慧（AI）會有更好的發展，帶動台灣經濟成長。中央社記者黃雅娟攝 107年1月22日

（中央社記者黃雅娟台北22日電）電電公會理事長郭台強表示，台灣出口去年逼近5000億美元，年增率約10%，其中資通訊等電子業占比約45%，他希望未來每年都有10%的成長；智能製造是產業必須發展的方向。

台灣區電機電子工業同業公會今天晚上舉辦歲末感恩餐會，郭台強致詞時表示，台灣製造業在未來的智慧城市、智慧製造相當有優勢，尤其台灣廠商在中國大陸投資生產，面臨工資上漲，未來IoT產品如何跟系統結合，提升製造績效，智能製造勢必是一個必須發展的方向。

郭台強認為，配合政府的新南向政策，在東南亞國家、新興國家推動智慧城市，對電子、電機行業，都是很好的發展機會。

郭台強表示，美國政府正在實施減稅政策，要求產業如實Made in USA，蘋果準備在美國投資新台幣9000億元，台灣電子電機行業跟蘋果供應鏈有密切關係，企業占比相當高，因應這個趨勢，預計今年4月安排公會理監事到美國參訪。

郭台強會前接受媒體採訪，被問到新年新希望，他指出，根據經濟部發表數據，去年累計至11月出口約4400億美元，12月預估480億美元，全年可望逼近5000億美元，年成長約10%；希望未來每年都有10%的成長，資通訊產品占比約45%至48%，未來在智慧應用、人工智慧（AI）會有更好的發展，帶動台灣經濟成長。

郭台強表示，中國大陸推動一帶一路、台灣推動新南向，兩個政策互相配合，台灣的IoT產品有新的出路，在中國大陸生產的廠商，未來可以考慮拓展到新南向國家。

對於政府期待企業起薪能夠調整到每個月3萬元以上，郭台強認為，台灣出口成長10%、台股指數11200點衝上近28年新高，上市公司要達到3萬月薪「指日可待」，資通訊、出口導向為主的產業，要達到3萬月薪是有機會的。1070122

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP