/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 爐石謝淑薇戴資穎台鐵

美國參眾兩院通過臨時支出案 聯邦政府可運作了

>rss

高通234億罰鍰到期未繳 申請分期付款

發稿時間：2018/01/22 20:14

最新更新：2018/01/22 21:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
公平會重罰高通新台幣234億元，高通必須於22日下午5時以前繳清罰鍰，但趕在最後一刻，高通卻向公平會遞出罰鍰分期繳納申請書。（圖取自Qualcomm臉書www.facebook.com）公平會重罰高通新台幣234億元，高通必須於22日下午5時以前繳清罰鍰，但趕在最後一刻，高通卻向公平會遞出罰鍰分期繳納申請書。（圖取自Qualcomm臉書www.facebook.com）

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）公平會重罰高通新台幣234億元，高通必須於22日下午5時以前繳清罰鍰，但趕在最後一刻，高通卻向公平會遞出罰鍰分期繳納申請書，公平會表示將儘速評估。

經過近3年調查後，公平交易委員會於去年10月宣布無線通訊晶片巨擘高通因違反公平交易法，重罰234億元，是公平會創立後對單一公司的最高罰鍰。

高通收到公平會的處分書後，於去年11月初向公平會申請展延罰鍰繳納，根據規定，高通要在今年1月21日前繳清234億元罰鍰。

公平會副主委彭紹瑾表示，由於1月21日適逢假日，高通罰鍰繳交最後期限順延至今天，然而，高通今天還是沒有繳交罰鍰，反而送達分期繳納申請書至公平會，公平會內部會儘速評估是否同意高通分期繳納234億元罰鍰。

至於高通分期繳納罰鍰的申請書內容，彭紹瑾表示，申請書目前還在公平會法務處，有關公平會對高通罰鍰採分期繳交的評估是否可趕在農曆年前出爐，彭紹瑾則再三強調，會儘速出爐。1070122

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 高通公平會
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP