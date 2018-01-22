高通234億罰鍰到期未繳 申請分期付款

公平會重罰高通新台幣234億元，高通必須於22日下午5時以前繳清罰鍰，但趕在最後一刻，高通卻向公平會遞出罰鍰分期繳納申請書。（圖取自Qualcomm臉書www.facebook.com）

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）公平會重罰高通新台幣234億元，高通必須於22日下午5時以前繳清罰鍰，但趕在最後一刻，高通卻向公平會遞出罰鍰分期繳納申請書，公平會表示將儘速評估。



經過近3年調查後，公平交易委員會於去年10月宣布無線通訊晶片巨擘高通因違反公平交易法，重罰234億元，是公平會創立後對單一公司的最高罰鍰。



高通收到公平會的處分書後，於去年11月初向公平會申請展延罰鍰繳納，根據規定，高通要在今年1月21日前繳清234億元罰鍰。



公平會副主委彭紹瑾表示，由於1月21日適逢假日，高通罰鍰繳交最後期限順延至今天，然而，高通今天還是沒有繳交罰鍰，反而送達分期繳納申請書至公平會，公平會內部會儘速評估是否同意高通分期繳納234億元罰鍰。



至於高通分期繳納罰鍰的申請書內容，彭紹瑾表示，申請書目前還在公平會法務處，有關公平會對高通罰鍰採分期繳交的評估是否可趕在農曆年前出爐，彭紹瑾則再三強調，會儘速出爐。1070122