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高通234億元罰鍰擬分期繳 學者這樣解讀

發稿時間：2018/01/22 21:19

最新更新：2018/01/22 21:19

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（中央社記者蔡怡杼台北22日電）高通申請分期繳納公平會234億元罰鍰，學者表示，這是正當的法律行為，且其背後具有兩大意義，一是因應博通惡意併購的策略性作為，以及作為台灣發展亞洲矽谷、物聯網以及5G時的談判籌碼。

公平交易委員會去年10月重罰高通新台幣234億元，公平會原本期待高通可在今天下午5時前繳清罰鍰，然而，高通趕在最後一刻送達罰鍰分期繳納申請書，公平會表示，將儘速評估。

中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊表示，晶片大廠博通目前正推動併購高通，高通如今向公平會申請分期繳納234億元罰鍰，等於間接提高了博通的併購成本，可望消減博通的併購意願，可視為高通反制博通惡意併購的策略性作為。

劉孟俊指出，博通擬推動併購高通，掀起IC設計領域的整合潮，若雙通強強聯手後，將對聯發科構成直接威脅，聯發科市占率可能變小，另外，雙通本來就是台積電重要客戶群，儘管雙通合併後，對台積電來說客戶議價能力提高，但台積電也不斷提升其競爭能力，因此，台積電未必屈於下風。

台灣經濟研究院副研究員劉佩真預期，高通不會太快就繳交公平會的234億元罰緩，主因高通與台灣仍有很多可以交換的利益。

她說，台灣現正積極推動5+2產業，尤其，亞洲矽谷、物聯網以及5G的部分等剛好是高通的強項，台灣這些都需要高通的支援，因此，可以預見高通以此為籌碼，爭取上訴或緩繳罰鍰的機會。

元大寶華綜合經濟研究院策略分析師顏承暉表示，無論任何大廠，若遭遇類似高通遭公平會重罰的案件時，一定會尋求股東權益最大化，而所謂股東權益最大化就是以利潤最大為考量，即尋求任何法律程序拉長最後繳交期限，因此，高通申請分期繳納罰鍰是在可行的選項中，尋求對公司最有利的一條路。1070122

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