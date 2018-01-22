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美國參眾兩院通過臨時支出案 聯邦政府可運作了

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賽鴿比賽得獎金 財政部放寬課稅規定

發稿時間：2018/01/22 22:13

最新更新：2018/01/22 22:13

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（中央社記者邱柏勝台北22日電）國內賽鴿比賽風行，參賽者若得獎，其獎金收入應併入所得課稅，但過去因成本難舉證，導致無法減除飼料、訓練等必要費用。因此財政部頒布解釋令，可按獎金收入30%計算費用。

財政部說明，國內賽鴿存在已久且活動頻繁，監察院2012年要求財政部就賽鴿活動所涉課稅問題加強查核，因此財政部已建置賽鴿活動課稅資料蒐集機制，加強與內政部、交通部、行政院海岸巡防署等主管機關的橫向聯繫，建立聯合稽查及主動通報機制，並加強年度宣導，以維護租稅公平。

財政部指出，個人參加賽鴿團體舉辦賽鴿比賽，其比賽獲得的獎金收入，應依法課徵所得稅。採自行舉證必要費用者，以獎金收入核實減除必要費用，以其餘額為所得額，合併課徵綜所稅。財政部強調，可減除必要費用並無上限，最高可自收入中全額減除，即所得額為0。

但考量個人參加賽鴿活動相關費用支出，若未設帳記載、未保存憑證或屬鴿隻培育費用，例如鴿舍建造費用、飼料費、打針費、訓練費等具有累積性且支出金額較高，難以合理分攤至單次比賽獎金據以減除，以全部獎金收入為所得，將產生爭議。

為此，財政部核釋，未能舉證必要費用者，得以獎金收入按30%計算必要費用，以求簡政便民、消弭徵納雙方爭議。官員指出，該規定適用於新的申報案件，但若是目前「已申報但未核定」的案件，也可適用。

至於個人以賽鴿活動進行賭博，與其他非法賭博活動相同，其賭金收入均屬刑法第266條第2項規定的非法所得，如經沒入，就沒有課稅問題。但賭金未被沒入部分，核屬所得稅法規定的其他所得，與參加賽鴿比賽獲獎取得的收入性質有別，該收入應自行舉證成本及必要費用，且無法適用30%費用率的解釋令。1070122

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