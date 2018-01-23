/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 東京大雪爐石戰記謝淑薇戴資穎
>rss

美祭高關稅 學者：類似情況H2恐趨頻繁

發稿時間：2018/01/23 17:01

最新更新：2018/01/23 17:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北23日電）美國總統川普批准對進口的太陽能板和洗衣機課重稅，來保護美國製造商。學者今天表示，高關稅做法等於重啟貿易保護主義，且類似情況下半年會愈來愈多，與美國打交道都可能被扒層皮。

美國貿易官員22日宣布，總統川普批准對進口的太陽能板和洗衣機課重稅，來保護美國製造商。川普政府未來3年對進口的大型家用洗衣機最高徵收50%，未來4年對太陽能板最高徵收30%。

台灣綜合研究院院長吳再益表示，川普一路走來就非常強調美國優先、美國製造優先，如今對進口太陽能板以及洗衣機課高關稅，就是重啟貿易保護主義。川普反其道而行，背棄了國際貿易主流。

吳再益說，美國實施重稅手段，墊高其他國家商品進入美國的成本，使得很多國家沒有發展比較利益原則的空間，即沒有利益生產成本較低的商品，造成國際間的不公平競爭，且川普重稅措施只考慮到生產者的利益，忽略了美國境內消費者利益。

台灣經濟研究院研究六所前所長、活水社投合夥人楊家彥表示，川普施政有幾大主軸，其中，大減稅因國內有共識推得很順，但其他幾乎斬獲不多，且目前時序進入驗收去年施政成果的時候，因此，川普現在把重點放在比較容易得分的對外經貿上。

他說，美國是全球主要市場中經濟復甦態勢相對穩健的，目前歐洲、日本狀況都不是很好，尤其，中國大陸經濟成長力道趨緩情況更明顯，所以，川普對外經貿有很大談判籌碼，可預期美國會採取更多雙邊談判以及鷹派作法。

楊家彥指出，去年一整年，川普若要推動一項措施是要採鷹派，還是鴿派時，通常內部鴿派的聲音會會比較高，但鴿派做法有賞味期限，接下來可以看到美國對外經貿做法會愈來愈強硬，尤其是美國進口較多的項目，陸續都會面臨到類似強硬制裁威脅，預期今年下半年美國會採取更多強硬的措施，其他國家若要與美國打交道，都可能被扒層皮。

然而，太陽能為台灣主要出口產業之一，面對美國重稅，吳再益表示，政府目前積極推動再生能源產業，太陽能為重點項目之一，而台灣太陽能光電產業在全球市場排名第二，市占率接近兩成，僅次於中國大陸的6成，如今美國對進口的太陽能板課重稅，將不利兩岸太陽能產業發展。

吳再益指出，台灣三大太陽能板廠新日光、昱晶以及昇陽光電當初推動三合一，就是擬透過規模擴大、降低生產成本，以提高產品競爭力，如今美國祭出重稅，建議台廠出口市場要更加多元化，轉移到非美市場。

楊家彥表示，台灣太陽能廠過去利用中國大陸便宜的生產條件，在美國重稅制裁下，可能遭遇關稅上的障礙，台廠想用價格競爭將會受到影響，在目前國際情勢未明朗下，台廠拓展新業務難度很高，建議台廠以保守穩健為主，抓著特殊用途的利基市場就可以達到穩健經營的目標。1070123

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP