/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 東京大雪爐石戰記謝淑薇戴資穎
>rss

東森電視持股出清 王令麟：不退出媒體

發稿時間：2018/01/23 17:02

最新更新：2018/01/23 18:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
東森集團旗下東森購物攜手日本直銷保養品牌，搶進台灣美容保養品市場，集團總裁王令麟（右）23日親自示範使用清潔產品洗手。中央社記者江明晏攝　107年1月23日東森集團旗下東森購物攜手日本直銷保養品牌，搶進台灣美容保養品市場，集團總裁王令麟（右）23日親自示範使用清潔產品洗手。中央社記者江明晏攝　107年1月23日

（中央社記者江明晏台北23日電）東森國際日前出清東森電視21.32%持股予茂德國際投資，東森集團總裁王令麟今天首度表態「絕對不會退出媒體產業」；且對境外電商來台憂心，直言「蝦皮拍賣就打趴一堆網購平台」。

東森國際去年11月宣布以新台幣37.78億元，出售東森電視21.32%持股予茂德國際投資，王令麟今天首度公開談強調「絕對不會退出媒體產業」，且透露未來和東森電視會有合作。

他說，未來媒體的定義是「手機的媒體」、「生活的媒體」，認為有好內容，就能吸引人來看，他也舉例，ETtoday有1300萬人次流量來自海外，占20%，且去年廣告收入已超越華視、中視，績優員工年終加獎金上看6個月，未來會擴大全球布局。

在媒體方面，王令麟也認為，要思考如何「在地化」，貼近滿足消費者需求，包括辦很多活動串起會員。

跨境電商、境外網站大舉登台，王令麟比喻「台灣是雲端殖民地」，像是蝦皮拍賣就打趴一堆網購平台，且無法可管，業者只能靠自己，在台灣做網購零售，會員經營將是關鍵策略。

王令麟說，消費者為了便宜就上雲端買，東森購物經營19年，會員年齡約在40歲到50歲，要加強會員服務、增加體驗才能生存。

他認為，單一通路面臨許多新的競爭者，東森購物今年也將會強化美妝、保健、生鮮食品，日本和韓國的產品比例也會越來越高，也計劃將現有的5大通路擴充至10個通路，東森購物現有5個通路，包括電視、型錄、網路、MOD、電話行銷。東森購物近期已併購香港草莓網，瞄準全球跨境電商，目標未來3年建立10個通路，包括新增直銷、跨境、APP、B2B2C、Wechat微商。

另外，王令麟因行賄案遭限制出境，他坦言，目前零售、媒體都要走出去，全球布局要很積極，但請求法官解除限制出境，「申請8次都不放行」，他認為「一個企業領導人不能出去，對企業是很大的損失」。

除了日本直銷品牌外，王令麟指出，目前也在和韓國直銷品牌洽談合作，何時能有結果？他說，「如果能自己出國談，速度會很快」。1070123

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP