世紀鋼投產風機 年產值強攻100億

（中央社記者黃雅娟桃園23日電）世紀鋼鐵預計台北港一二期工程完工後，年產8MW規格風機最多可達70支，年產值達新台幣100億元。世紀鋼鐵董事長賴文祥表示，政府要求國產化承諾是對的，不然「我們什麼都沒有」。



世紀鋼鐵目前已與沃旭能源簽下合作備忘錄，與台船合資的世紀風電，今天再度與達德能源簽署合作備忘錄，將優先成為水下基礎製造優先供應商；今天在經濟部政務次長龔明鑫、德國在台協會及歐洲商會的見證下簽署合作備忘錄。



世紀鋼、世紀風電董事長賴文祥會後接受媒體訪問時表示，世紀鋼為了拿到兩個認證，花了8個月時間，ISO 3834是台灣鋼構第一家獲得認證，EN1090電焊是全國第4張。賴文祥表示，這半年為了拓展離岸風電，「遍地開花、到處點火」，從人員培訓、資金籌措到碼頭施工，都多頭並行。



賴文祥指出，近來世紀鋼也派出一組人力到丹麥，與世界最大生產導管架基礎（jacket）的Bladt公司進行技術交流，加上歐洲認證，相信未來可望在離岸風電技術上可以有效突破。



而世紀鋼在台北港投資的50億元，除了租下16公頃的土地外，賴文祥指出，碼頭今年3月將動工，第一期工程今年底完工、明年3月投產，第二期工程明年下半年動工，預計全部完工年產量可產出8MW規格風機50至70支，年產值上看新台幣100億元。



至於現在合作的離岸風電開發商，除了跟德商wpd達德能源、丹麥商沃旭能源簽署合作備忘錄外，世紀鋼旗下的世紀風電，也可望因台船跟丹麥哥本哈根建設基金（CIP）簽署的合作備忘錄，有望拿到優勢供應權；CIP則表示，目前正積極與世紀鋼鐵接洽中，預計3個月內將再簽下合作備忘錄。



賴文祥估計，每年50至70支風機，預估產值可達新台幣100億元以上。根據政府發展目標為2025年離岸風電達到5.5GW，後續每年有800MW至1GW的成長。就水下基礎來說，有10到20年的商機，後續還有維修、汰舊換新等維護運轉的商機。



賴文祥表示，北部有世紀鋼在台北港，南部則是中鋼在興達港設廠，未來擴大規模，還是要看市場供應的量，如果兩年後供不應求，再判斷後續擴大產量規模。不過世紀鋼6月召開股東會，預計10月透過可轉換公司債跟現金增資新台幣10億元可以完成。



有關離岸風電遴選辦法要求開發商提出國產化承諾，賴文祥認為，政府這樣做是對的；第一批3GW的遴選採用躉購費率比較高的單價，都是讓外國廠商賺走，技術應該留在台灣，不然「我們什麼都沒有」。1070123