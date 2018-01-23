彰銀東莞員工收回扣 至少賺23萬黑心錢

彰化銀行爆發東莞分行經理收受回扣案，彰銀23日公布初步調查結果，董事長張明道表示，經調查後確有收受回扣，向國人致上12萬分的歉意。中央社記者田裕斌攝 107年1月23日

（中央社記者田裕斌台北23日電）彰化銀行今天針對東莞分行經理收受回扣案舉行說明記者會，董事長張明道說，2位涉案人在在職的1年多都有收受回扣，總金額達人民幣5萬餘元(約折合新台幣23.5萬元)。



根據彰銀統計，遭到檢舉的東莞分行經理張瓊文及南京分行籌備小組高級專員游志仁共收受人民幣5萬1157元(約折合新台幣23.5萬元)的回扣，督導專案小組的副總經理陳斌說，這只是單指由金尺鑑價公司鑑價的4個自貸授信案，東莞分行共有11個自貸授信案，其餘自貸授信案也在列管中。



張明道說，已請國際性鑑價公司重新審視由金尺鑑價授信案件的擔保品，總稽核林雅玲說，目前抵押品鑑估金額都高於當初授信時的鑑價金額，且目前涉及的貸款人久裕交通器材繳息正常，剩下的授信餘額也都低於抵押品的鑑估金額。



張明道也澄清，不會把收受回扣案當作是內部鬥爭的工具，由於他與總經理施建安年紀都大了，不只一次跟總經理說，希望一起把彰銀帶好，未來留下的都是資產、而非負債。



不過，張明道對於外界許多疑點仍未釐清，包括為何在去年11月底就接獲檢舉，但遲至今年1月中卻仍未積極處理檢舉案；且雖已約談被檢舉人，但卻因檢舉人休假為由，至今仍未約談檢舉人，就要在明天召開人事評議委員會。此外，為何僅查金尺的鑑價案，其餘自貸授信案是否也有收受回扣的情事，彰銀也未進一步說明。1070123