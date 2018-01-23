/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 東京大雪爐石戰記謝淑薇戴資穎
>rss

新承做房貸利率連2增 房市回溫仍待觀察

發稿時間：2018/01/23 18:12

最新更新：2018/01/23 18:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北23日電）中央銀行公布去年12月五大行庫新承做房貸利率1.632%，連2月成長，主因低利率的青安貸款比重下滑。央行官員表示，新房貸利率連2月上升能否解讀為房市回溫，仍待觀察。

近年民營銀行積極搶攻房貸市場，中國信託商業銀行更獲選辦理公教人員「築巢優利貸」，搶食不少傳統行庫房貸業務，但台銀、土銀、合庫銀、華銀與一銀五大行庫，整體房貸市占率仍達4成，承做金額與利率變動情況，至今依被視為房市景氣風向球。

去年12月五大行庫新承做房貸利率1.632%，月增0.002個百分點，連2個月成長。央行經濟研究處副處長吳懿娟表示，由於目前房市以自住首購族為主要撐盤力量，房貸利率原本就較低，且銀行積極搶攻房貸市場，推出低利優惠貸款專案，因此近期新承做房貸利率都在1.63%左右。

此外，低利率的青安貸款持續比重下滑，亦導致新承做房貸利率反彈。根據央行統計，五大行庫去年12月新承做青安貸款新台幣92.2億元，較去年11月的96億元減少；青安貸款占比則從20%下滑到19%。

至於去年12月新承做房貸金額新台幣485.72億元，月增4.77億元。吳懿娟表示，年底向來是交屋旺季，且建商為去化餘屋，紛紛降價促銷，且不少新屋交屋會出現在年底，導致新承做房貸量連2個月站穩480億元高檔。

根據統計，去年12月六都房屋移轉棟數為1萬9242棟，月增2.1%、年增1.5%，交易量略為增溫，且新房貸利率也連2月上升，但吳懿娟表示，是否能就此解釋為房市回溫，需持續觀察。1070123

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP