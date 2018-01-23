新承做房貸利率連2增 房市回溫仍待觀察

（中央社記者邱柏勝台北23日電）中央銀行公布去年12月五大行庫新承做房貸利率1.632%，連2月成長，主因低利率的青安貸款比重下滑。央行官員表示，新房貸利率連2月上升能否解讀為房市回溫，仍待觀察。



近年民營銀行積極搶攻房貸市場，中國信託商業銀行更獲選辦理公教人員「築巢優利貸」，搶食不少傳統行庫房貸業務，但台銀、土銀、合庫銀、華銀與一銀五大行庫，整體房貸市占率仍達4成，承做金額與利率變動情況，至今依被視為房市景氣風向球。



去年12月五大行庫新承做房貸利率1.632%，月增0.002個百分點，連2個月成長。央行經濟研究處副處長吳懿娟表示，由於目前房市以自住首購族為主要撐盤力量，房貸利率原本就較低，且銀行積極搶攻房貸市場，推出低利優惠貸款專案，因此近期新承做房貸利率都在1.63%左右。



此外，低利率的青安貸款持續比重下滑，亦導致新承做房貸利率反彈。根據央行統計，五大行庫去年12月新承做青安貸款新台幣92.2億元，較去年11月的96億元減少；青安貸款占比則從20%下滑到19%。



至於去年12月新承做房貸金額新台幣485.72億元，月增4.77億元。吳懿娟表示，年底向來是交屋旺季，且建商為去化餘屋，紛紛降價促銷，且不少新屋交屋會出現在年底，導致新承做房貸量連2個月站穩480億元高檔。



根據統計，去年12月六都房屋移轉棟數為1萬9242棟，月增2.1%、年增1.5%，交易量略為增溫，且新房貸利率也連2月上升，但吳懿娟表示，是否能就此解釋為房市回溫，需持續觀察。1070123