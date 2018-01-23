新台幣升破5年新高 創近2年半單日最大量

新台幣23日再度上演先強升後壓回戲碼，早盤一度升值逾3角，終場以29.402元兌1美元作收，升值3分。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北23日電）今天新台幣再度上演先強升後壓回戲碼，早盤一度升值逾3角，但午盤過後進口商、壽險業者陸續加入買美元行列，新台幣終場以29.402元兌1美元作收，升值3分，仍創5年收盤新高。



另外，今天匯市多空交戰劇烈，帶動交易量翻揚，台北與元太外匯經紀公司總成交量暴增至20.505億美元，創2015年8月13日以來單日最大量。



兩大匯市總成交量前波高點，是2015年8月12日的26.365億美元，當時背景是中國人行啟動匯改導致人民幣重貶，帶動亞幣跟進，新台幣當天也重貶3.85角。



外匯交易員表示，昨天匯市尾盤由於央行進場調節，新台幣由升轉貶，但全日的實質成交價格約在29.270元至29.3元之間。今天新台幣開盤不久勁揚逾3角，但主要是反映昨天央行的軋空，「實際上來說，今天新台幣最多升值約1角左右」。



不過，外匯交易員也說，今天新台幣升至29.1元左右後，進口商及壽險業者的美元買盤大幅湧現，新台幣升幅隨即收斂，升幅達3角的時間並不長，「實際成交價格只比昨天升了3、4分而已」。



外匯交易員表示，今天匯市成交量暴增，央行進場買美元當然是一個原因，但相較於昨天，其實今天央行反而未扮演美元多方主角，而是進口商與壽險業者。他指出，進口商著眼美元低檔，在29.1元左右匯出油款，且壽險業者也逢低買進美元計價的投資商品，帶動美元需求大增。



展望新台幣後市，匯銀人士認為，外資持續買超台股，交割款將陸續匯入；且月底出口商有拋匯壓力，可望成為支撐新台幣續揚的力量。然而進口商美元買盤開始湧現，因此新台幣雖仍有升值空間，但上方壓力也不小，短線先看29元整數心理關卡。



新台幣兌美元今天開盤價為29.300元，最高29.114元、最低29.403元，尾盤收29.402元，升值3分。1070123