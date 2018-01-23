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太陽能板美祭重稅 台電池出口拚倍增

發稿時間：2018/01/23 19:30

最新更新：2018/01/23 19:30

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（中央社記者黃雅娟台北23日電）美國擬對太陽能板祭出高達30%的重稅，台灣太陽光電產業協會今天表示，現在細則還沒出來，沒辦法確認因應方案，但是太陽能電池是台灣主要出口產品，最樂觀結果出口有望倍增。

美國22日公布總統川普核定「太陽能晶矽電池及模組」全球防衛措施調查案，將採之救濟措施：電池與模組均採取4年防衛性關稅，稅率逐年依序為30%、25%、20%及15%；但進口電池享有每年2.5GW免稅額度，額度內進口免徵防衛性關稅。

台灣太陽光電產業協會秘書長姜暭先接受中央社訪問時表示，今天剛好協會召開理監事會議，外界關注太陽能板的保護性進口關稅，實際上產業關注的是2.5GW太陽能電池豁免關稅。

姜暭先表示，太陽能電池是太陽能板的關鍵零組件，一片300瓦的太陽能板需要60個以上的太陽能電池。而台灣出口到美國主要都是太陽能電池，如果能夠搶到2.5GW的豁免關稅，台灣廠商出口有望倍增。

他指出，美國境內的太陽能板，因為第三地端出低價競爭，導致美國太陽能板廠商活不下去，美國採取保護國家策略是可以理解的，「只要遊戲規則清楚」。

姜暭先表示，這項貿易保護措施很可能3月就開始執行，希望美國盡快公布詳細辦法。此外，也應該說明，跟美國簽署自由貿易協定（FTA）的國家，是不是享有豁免權，以便台灣廠商思考，到底要爭取2.5GW的太陽能電池進口到美國，還是考慮在美國或是有豁免關稅國家設廠，或是直接被課稅。

他表示，由於美國現在還沒有公布詳細規則，沒辦法馬上判斷怎麼因應。但是台灣直接出口到美國不到太陽能產業產值3%，加上間接出口總值占比不到1成；2014年起雖然被課徵反傾銷稅，但是透過行政救濟手段，現在已經降到1%以下，反傾銷稅已經幾乎沒有。1070123

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