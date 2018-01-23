技嘉估今年營收再創高 主機板看增兩位數

主機板大廠技嘉23日舉辦旺年會晚宴，董事長葉培城受訪表示，內部目標2018年營收再創新高，看好今年主機板出貨將成長兩位數。中央社記者吳家豪攝 107年1月23日

（中央社記者吳家豪台北23日電）主機板大廠技嘉科技董事長葉培城今天表示，技嘉2017年營收創歷史新高，獲利也是豐收的一年，內部目標2018年營收再創新高，看好今年主機板出貨將成長兩位數。



技嘉今天舉辦旺年會晚宴，席開286桌，開場由葉培城與高階主管一起表演芭蕾舞劇「天鵝湖」，展現苦練一個多月的成果；表演藝人包括李千娜、蕭煌奇、戴愛玲。



葉培城致詞表示，技嘉去年跨過第31個年頭，對技嘉而言是改變蠻大的一年；2017年技嘉創造了輝煌成績，全年營收創歷史新高，有些事業單位表現非常好，有些事業單位則遇上撞牆期，但整體而言表現仍非常好，感謝大家對技嘉的支持與熱愛。



葉培城強調，2017年技嘉在獲利上也是豐收的一年，等財報出來後，相信能讓大家及投資人眼睛為之一亮，他相信技嘉的轉折是有收穫的。



他也坦言，不管大環境如何改變，技嘉的成果都是全體員工的貢獻，沒有努力就不會有這樣的成績；雖然過去這一年，員工多少有面對衝擊或不能適應，但他相信，技嘉2018年的成績只會「更亮麗、更豐收」。



展望2018年，葉培城受訪表示，技嘉目標今年營收與獲利都要比去年更好，也意味著營收將再創新高；技嘉去年主機板出貨衰退約2成多，已從谷底走出來，「絕對不應該再差」，他看好今年出貨將成長兩位數，關鍵在於中國大陸市場能恢復多少。



葉培城透露，伺服器方面去年做得不錯，今年希望還是要成長，過去北美不是技嘉最擅長的市場，這一兩年技嘉加強耕耘北美，當地對伺服器的需求本來就比其他區域更強，競爭也很激烈，技嘉已有洽談中的潛在客戶。



針對虛擬貨幣挖礦熱潮，葉培城觀察，今年第1季需求仍持續，但會延續多久卻沒把握；今年1月以來因原物料成本上漲，顯示卡市場價格上漲約5%到10%，雖然有助於拉高平均售價及獲利，但他不希望因為挖礦的額外挹注，影響到技嘉的正常發展，因此2018年比較保守看待來自挖礦的貢獻。1070123