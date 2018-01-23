鼓勵採購新創產品 招標簡化程序3月上路

（中央社記者陳政偉台北23日電）行政院召開投資台灣專案會議，期望政府主動購買新創產品。工程會表示，目前除小額採購可逕洽新創團隊，未達新台幣百萬元的採購案，法規經修正後將簡化程序，預計3月就可上路。



行政院日前召開第7次加速投資台灣專案會議，討論「優化新創事業投資環境行動方案」，找來經濟部、科技部和金管會等相關部會討論，並根據國家發展委員會提出的五大策略方向，報告相關行動方案。



國發會提出五大方向，分別是帶領新創進軍國際、充裕新創早期資金、創造新創成功出場管道、人才發展與法規調適，以及政府成為新創好夥伴。



其中，在「政府成為新創好夥伴」方面，行政院希望政府可主動購買新創產品，後續作法由公共工程委員會與國發會研議。



對此，工程會官員受訪時表示，為鼓勵政府機關選擇新創事業團隊成為採購的對象，在政府電子採購網的「青年創業專區」，與經濟部中小企業處合作，提供連結許多新創團隊的資訊，讓政府單位了解新創團隊的產品。



基於新創團隊的可能標案金額不大，許多機關單位期望利用「限制性招標」辦理，官員指出，目前「中央機關未達公告金額採購招標辦法」的法規修正已在106年12月公告，經60天公告後，2月就會彙整各方意見進行修正的程序，最快3月就會公布施行，讓政府單位與新創團隊適用。



官員表示，招標需要有空間去彈性應用，像是目前採購法中，金額未達10萬元，只要招標單位同意，就可以逕洽新創團隊，進行小額採購。



而新創團隊可能多為小額採購的對象，官員指出，超過10萬元而未達100萬元者，原本根據「中央機關未達公告金額採購招標辦法」中，需經需求、使用或承辦採購單位就個案敘明不採公告方式辦理及邀請指定廠商比價或議價適當理由，才能採「限制性招標」，免報經主管機關認定。



官員解釋，為讓政府機關招標更有彈性，因此，刪除必須就個案敘明不採公告方式辦理的規定。法規修正後，更有利於利機關彈性運用採購策略，與調高小額採購金額的效果一樣。1070123