美對太陽能課重稅 經部：已擾亂產業供需

（中央社記者廖禹揚台北23日電）美國總統川普批准未來4年對進口太陽能光電產品課重稅，經濟部今天表示，此案已擾亂全球產業供需，並引起他國仿傚，恐推升各國貿易保護主義，也不利美國當地下游產業及消費者。



美國貿易代表署（USTR）22日公布總統川普核定「太陽能晶矽電池及模組」全球防衛措施調查案將採取4年防衛性關稅措施，稅率最高達30%，但電池部分可享有每年2.5GW免稅額度，額度內免徵防衛性關稅。



經濟部國際貿易局今天傍晚向媒體說明表示，目前有經營美國市場的國內業者約有14家，對美出口以電池為主，根據美國海關統計，2016年台灣電池占美國總進口量45.70%，模組則占2.54%，貿易局表示，在美國展開調查後，貿易局與業者積極透過書狀及公聽會表達訴求，希望將電池及模組分別處理，並給予電池足夠的免稅進口額度。



貿易局指出，美國USTR本次公告措施符合前述訴求，但內容並未說明救濟措施生效日期、未來電池配額核配方式；此外，美國國際貿易委員會（ITC）先前針對加拿大與新加坡等與美國簽有自由貿易協定（FTA）的國家，建議若與產業損害無關，應適用排除待遇，貿易局將與駐美國代表處經濟組持續關注相關影響因素。



貿易局表示，美國這次採取防衛措施已擾亂全球產業供需，促發他國仿傚，提高各國貿易保護主義的氛圍，如近期印度也對台太陽能產品展開防衛措施調查，但依印度政府推動發展綠能的政策規畫，印度國內產能供不應求，仍需大量仰賴進口。



貿易局認為，若不當使用貿易救濟措施，除影響貿易正常發展，對調查國國內的下游業者及消費者，也會產生不利影響。



工業局則指出，美國2014年對中國大陸及台灣太陽能產品展開雙反（反傾銷及反補貼）調查，並課徵反傾銷稅時，影響台灣業者甚鉅，國內業者從當時就開始以各種方式因應，包括到海外設廠分散市場，以及開發高效能電池、發展下游通路，工業局也持續輔導廠商系統整廠輸出。



而這次防衛措施是針對全球，且業者已提前預測因應，工業局認為，應不如2014年時影響大，至於廠商是否外移至海外生產，因涉及廠商全球布局，尚無法評估。1070123