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零售餐飲去年營業額創新高 今年不看淡

發稿時間：2018/01/23 20:44

最新更新：2018/01/23 20:44

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（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部統計處今天公布去年12月批發、零售及餐飲業營業額統計，皆創歷年同月新高，其中零售及餐飲業全年營業額創歷年新高，經濟部指出，今年有更多利多因素，全年不看淡。

受惠於手機新品銷售旺季，加上虛擬平台及雲端儲存需求增溫，帶動記憶體及伺服器出貨暢旺，民國106年12月批發業營業額新台幣8868億元，年增3.5%，全年營業額達10兆202億元，年增5%，終結104至105年連續兩年的負成長。

零售業去年12月營業額3798億元，年增3.5%，全年累計4兆1451億元，年增1.2%；餐飲業去年12月營業額403億元，年增5.7%，全年累計4523億元，年增2.9%。

統計處副處長王淑娟分析，去年上半年零售業先是遇到暖冬，加上來台觀光人數縮減等不利因素，呈現負成長，但下半年不利因素逐漸消失，回復正成長，整體看來是逐季走高。

延續去年成長態勢，王淑娟認為，今年將有更多利多因素，包括軍公教加薪3%帶動部分企業加薪，統計全台上市櫃公司去年營收增加6%，前3季稅前淨利也成長18%，有助發放年終獎金及股利，可望推升民間消費動能。

王淑娟表示，零售業與餐飲業「全年不看淡」，但1月因去年同期適逢春節假期，基期較高，預估仍分別年減3%及5%；批發業則因為去年基期較低，預估將有5%左右增幅。

根據受查廠商對今年1月營運看法，按營業額計算動向指數分別為批發業44.8、零售業49.5，餐飲業49.3，預估較上月稍微減少。1070123

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