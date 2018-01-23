稅改發酵 摩通提200億美元加薪增雇計畫

（中央社紐約23日綜合外電報導）美國進行大規模稅法變革後，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co）今天宣布總額200億美元（約新台幣5880億元）的投資計畫，內容包括加薪、增僱和開設新分行。



路透社報導，以資產額計為美國最大銀行的摩根大通集團表示，將為2萬2000名員工加薪，時薪增加15至18美元（約新台幣441至529元）不等，平均加薪幅度達10%。



摩根大通集團還宣布，將新雇4000名員工，並在尚無據點的城市最多新設400間分行。



由於美國聯邦政府新稅法預期將刺激新的資本投資活動，並且有助帶動美國經濟成長，數家美國企業已宣布新的投資計畫。摩根大通集團如今也加入行列。



分析師預估，新稅法可令摩根大通集團每年省下約40億美元（約新台幣1176億元）稅金。



摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）在聲明中表示：「由於公司體質強健，我們能夠進行這些長期和持久的投資。對於進一步投資優秀人力和拓展美國新市場，我們感到興奮。」



摩根大通集團還將提供小型企業的放款總規模增加40億美元，並為尋找可負擔房產的消費者提高房貸總規模，由原規模增加25%至500億美元（約新台幣1.47兆元）。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070123