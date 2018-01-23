/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Tizzy Bac東京大雪爐石戰記謝淑薇
>rss

稅改發酵 摩通提200億美元加薪增雇計畫

發稿時間：2018/01/23 23:27

最新更新：2018/01/24 00:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社紐約23日綜合外電報導）美國進行大規模稅法變革後，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co）今天宣布總額200億美元（約新台幣5880億元）的投資計畫，內容包括加薪、增僱和開設新分行。

路透社報導，以資產額計為美國最大銀行的摩根大通集團表示，將為2萬2000名員工加薪，時薪增加15至18美元（約新台幣441至529元）不等，平均加薪幅度達10%。

摩根大通集團還宣布，將新雇4000名員工，並在尚無據點的城市最多新設400間分行。

由於美國聯邦政府新稅法預期將刺激新的資本投資活動，並且有助帶動美國經濟成長，數家美國企業已宣布新的投資計畫。摩根大通集團如今也加入行列。

分析師預估，新稅法可令摩根大通集團每年省下約40億美元（約新台幣1176億元）稅金。

摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）在聲明中表示：「由於公司體質強健，我們能夠進行這些長期和持久的投資。對於進一步投資優秀人力和拓展美國新市場，我們感到興奮。」

摩根大通集團還將提供小型企業的放款總規模增加40億美元，並為尋找可負擔房產的消費者提高房貸總規模，由原規模增加25%至500億美元（約新台幣1.47兆元）。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070123

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP