美對太陽能課重稅 經長估出口衝擊不大

美國總統川普批准未來4年對進口太陽能光電產品課重稅，經濟部長沈榮津24日表示，去年台灣出口相關產品至美國的金額已降至新台幣4.3億元，目前評估對國內出口衝擊不大。中央社記者廖禹揚攝 107年1月24日

（中央社記者廖禹揚台北24日電）美國總統川普批准未來4年對進口太陽能光電產品課重稅，經濟部長沈榮津今天表示，去年台灣出口相關產品至美國的金額已降至新台幣4.3億元，目前評估對國內出口衝擊不大。



經濟部長沈榮津今天受訪指出，美國2014年對中國大陸及台灣太陽能產品展開雙反（反傾銷及反補貼）調查，並課徵反傾銷稅後，我國業者已開始調整海外布局、分散市場，「未雨綢繆」。從去年數據看來，我國向美國輸出的太陽能電池及模組金額合計4.3億元，川普這次批准對全球太陽能電池及模組課徵防衛性關稅的措施造成的衝擊不會太大。



美國貿易代表署（USTR）22日公布總統川普核定「太陽能晶矽電池及模組」全球防衛措施調查案將採取4年防衛性關稅措施，稅率最高達30%，但電池部分可享有每年2.5GW免稅額度，額度內免徵防衛性關稅。



沈榮津指出，台灣太陽能產業共有12GW產能，其中國內生產占8GW，海外生產占4GW，而國內生產的8GW中將近半數屬高效能電池，在國際市場具有競爭優勢，有望爭取到部分免稅額度；此外，國內政策推動2025年太陽光電裝置容量達20GW目標，足以消化國內產能。



沈榮津並表示，20GW裝置容量也提供國內業者「練兵」，鼓勵業者從太陽能電池往模組及系統化發展，鍛鍊進一步開拓國際市場的能力。



根據經濟部提供資料，太陽能電池去年銷美金額占整體出口額僅0.5%，約等於45MW，模組銷美金額占比則為2%，約等於4.4MW，銷量並不大；但由於業者採分散市場模式，產品可能經由其他國家銷往美國，影響範圍較難評估，2.5GW免稅配額核配方式仍為須關注焦點。1070124