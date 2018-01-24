台股看11350點 瑞銀點名金融半導體塑化

瑞銀證券台灣區總經理董成康（左）24日受訪表示，今年台股有很好的開始，元月行情可期，上半年將由資金帶動市場，選股可關注金融、半導體、塑化等族群。圖右為瑞銀台灣區總經理暨瑞銀台灣區財富管理執行長陳允懋。中央社記者吳家豪攝 107年1月24日

（中央社記者吳家豪台北24日電）瑞銀證券日前推估台股2018年目標11350點，瑞銀證券台灣區總經理董成康今天受訪說，難預期何時可達陣，但今年元月行情可期，選股可關注金融、半導體、塑化等族群。



董成康說，今年台股有很好的開始，資金行情類似去年，全球資金相當充裕，但短期仍有季節性因素存在，尤其今年第1季和第2季可能有季節性調節，推測到了下半年第3季、第4季新手機推出後，市場狀況會比較好。



針對台股今天重挫百點，董成康認為，台股從年初到現在的漲幅相當大，出現「短期休息」應該不必太驚訝；從長期來看，電子股仍有很多題材，例如人工智慧、機器學習、高效能運算、電動車、5G，但是今年算是比較轉折的一年，現階段以半導體族群受惠較大。



他強調，很難用一天或兩天的變動來評斷台股走勢，從基本面來看，今年與去年有點差異，當新台幣和資金面比較強的時候，市場動能會比較好，但如果美國下半年繼續升息，可能會影響資金動能，因此上半年還是以資金帶動市場，下半年如果資金沒有持續表現，就要看基本面有沒有往上的趨勢。



外界關注，瑞銀證券推估的台股2018年目標11350點能否在今年第1季達陣？董成康坦言，台股從年初到現在已上漲蠻多，很難抓一個明確的達陣時間點；從趨勢面來看，今年元月行情可以期待，到了3、4月份可能需要調整一下，再看看下半年第3季或第4季的電子股季節性因素能否帶動市場。



此外，董成康也發現金融股從年初以來有所表現，主要因素包括美國升息機率偏高，有利於金融股成長，建議投資人可以持續關注金融股，至於傳產類股可關注塑化族群。1070124