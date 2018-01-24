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貨幣供給續呈黃金交叉 台股攻堅子彈足

發稿時間：2018/01/24 17:59

最新更新：2018/01/24 18:19

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央行24日公布去年12月金融情況，受銀行放款與投資成長減緩，以及外資轉呈淨匯出影響，M1B與M2年增率續呈黃金交叉格局，有利推升台股表現。（中央社檔案照片）央行24日公布去年12月金融情況，受銀行放款與投資成長減緩，以及外資轉呈淨匯出影響，M1B與M2年增率續呈黃金交叉格局，有利推升台股表現。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北24日電）央行今天公布去年12月金融情況，受銀行放款與投資成長減緩，以及外資轉呈淨匯出影響，M1B與M2年增率分別下降為4.03%與3.6%，續呈黃金交叉格局，有利推升台股表現。

央行經研處副處長吳懿娟表示，2017年全年M1B及M2平均年增率分別為4.65%及3.75%，其中M2年增率高於主計總處預估的消費者物價指數（CPI）及經濟成長率（GDP ）總和，顯示市場資金仍相當充裕，足以因應市場流動性。整體而言仍維持適度寬鬆的貨幣政策基調。

另外，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額為1兆6714億元，較前月大減624億元。吳懿娟指出，去年12月外資賣超台股，台股價量齊跌，是影響證券劃撥存款餘額水位變動的原因，但散戶參與台股的比重，近5個月都在6成以上，且今年一月外資回頭大舉買超台股，加權指數續往上攻堅，因此「應該沒有問題」。

吳懿娟進一步指出，根據金管會統計，去年12月外資淨匯出約11.2億美元，全年仍淨匯入86.8億美元，較前年55.5億美元多出不少。且一月以來外資在台股仍買超，持續淨匯入，應有利台股後市表現。

至於金融機構淨超額準備，全年平均為459億元，創2009年金融海嘯以來相對高點。吳懿娟表示，2009年發生金融海嘯，當年金融機構淨超額準備全年平均達954億元，隨著景氣復甦後，金額也隨之慢慢滑落。

而在外匯存款方面，去年12月期底餘額為5兆6714億元，續創歷史新高。吳懿娟表示，去年新台幣兌美元升值很多，帶動投資人有一些結匯、理財活動，但在匯價轉換時會產生虛減，不過仍在歷史新高水準。1070124

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