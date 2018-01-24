日商擴產MLCC材料 9月產能看增3成

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）被動元件MLCC持續缺貨。日商TORAY Group將砸下11億日圓（約合新台幣3億元）投資MLCC材料，估9月可增30%產能。台廠國巨也擴充利基型MLCC產能幅度上看15%。



日本TORAY Group日前公告，將投資11億日圓在岐阜縣神戶町的岐阜工廠，擴充積層陶瓷電容器（MLCC）用離型膜產線，預估今年9月起可望增加30%生產能力。



市場人士表示，TORAY Group擴充MLCC材料，主要鎖定車用電子和工業應用產品。



產業人士表示，大尺寸、高容值和低容值、應用在筆記型電腦和智慧型手機的MLCC產品，缺貨狀況尤其明顯，此外應用在快速充電電源供應器所需的MLCC產品，缺貨狀況持續。



展望未來MLCC供貨狀況，產業人士預估，目前台廠整體MLCC安全庫存天數，平均已在30天以下，部分MLCC缺貨狀況可能會延續到今年底。



台灣廠商也積極深耕MLCC產品。其中國巨今年在MLCC供需狀況持續緊缺，新型智慧型手機拉貨動能強勁，高毛利車用電子及工規產品出貨比重提升。



展望今年布局，法人預估，國巨今年擴充利基型MLCC產能幅度，大約在10%到15%區間，擴產地點包括台灣高雄廠和中國大陸蘇州廠，預估利基型MLCC擴產效應可延續到今年底。



禾伸堂持續開發高階利基型MLCC產品，展望MLCC市場需求依然強勁，樂觀看待今年營運動能。



觀察全球積層陶瓷電容器產業版圖，主要大廠包括日本村田製作所（Murata）、韓國大廠SEMCO、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。台灣廠商包括國巨、華新科、禾伸堂等。1070124