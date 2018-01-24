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類全委保單保管銀行下單 金管會管收費

發稿時間：2018/01/24 18:39

最新更新：2018/01/24 18:39

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（中央社記者蔡怡杼台北24日電）金融監督管理委員會持續導正基金銷售費用，要求今年起當投信代操全委帳戶買進自家基金商品時，不能給予銀行通路報酬費用。

金融監督管理委員會去年金檢時發現有個別銀行，特別是通路強勢的民營銀行，在擔任類全委保單的保管行時，當擔任類全委保單代操的投信下單買進自家基金商品時，銀行除向投信收取保管行費用外，還要投信給付通路報酬，即投信被扒了兩層皮，要給付兩次費用給銀行。

金管會表示，擔任保管行的銀行接到指令、買進擔任代操的投信自家商品，這屬於投信的代操投資決策，而不是銀行銷售基金行為。

為導正投信代操透過銀行的銷售端下單買進自家基金商品時，需額外給付通路報酬給銀行，金管會近期發函，要求投信透過全權委託保管銀行信託部買進自家基金商品時，不能再給予銀行通路報酬。

官員說明，銀行因掌握客戶資產，最了解客戶對金融商品的胃納量，是保險、基金等金融商品的強勢銷售通路，使得投信業者基於投資決策，當下單要求買進自家基金商品時，會被銀行要求多付一筆通路報酬，甚至可能被綁架部分代操部位只能買銀行架上既有商品，進而使得保戶權益可能遭受損害。

另外，銀行理專為衝高金融商品銷售額，以爭取銷售獎勵金，鼓勵客戶頻繁轉換基金的消息時有所聞，金管會為導正這現象，除把銀行銷售基金的銷售獎勵金計算基礎，從現行的「銷售額」改為「基金規模」列為深耕計畫的指標外，並要求銀行、信託以及投信投顧公會三大公會，重新評估基金公司給付通路端的費用計算基礎，從現行的「銷售額」改採「基金規模」做計算基礎的可行性。1070124

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