聯電去年每股賺0.79元 今年Q1出貨看增4%

（中央社記者張建中台北24日電）晶圓代工廠聯電去年歸屬母公司淨利新台幣96.29億元，年增15.8%，每股純益0.79元。聯電預估，今年第1季產能利用率約達9成，出貨量將增加2%至4%。



聯電下午舉行線上法人說明會，公布去年營運結果。聯電去年第4季產能利用率約90%，季營收366.31億元，季減2.8%，毛利率17.2%，較第3季略降0.3個百分點。



受惠營業費用減少與其他收益挹注，聯電去年第4季營業利益19.01億元，季增16.7%，但因業外轉為虧損，歸屬母公司淨利17.71億元，季減49%，每股純益0.15元。



聯電去年總營收1492.85億元，年增1%，改寫歷史新高紀錄，在本業與業外獲利同步好轉帶動下，歸屬母公司淨利回升至96.29億元，年增15.8%，每股純益0.79元。



展望未來，聯電總經理王石預期，今年第1季產能利用率將約為90%，晶圓出貨量將增加2%至4%，美元產品平均售價將下降2%；第1季個人電腦市場需求將是最強勁，消費與通訊市場則相對弱。



受新台幣升值、矽晶圓漲價與28奈米製程利用率下滑等多重因素影響，王石預估，第1季毛利率恐將滑落到11%至13%。



因設備延遲裝機，聯電去年實際資本支出金額約14.4億美元，低於原訂的17億美元，聯電今年資本支出將進一步放緩，預估今年金額約11億美元，將為近5年新低水準。1070124