林百里：廣達30年筆電一哥邁向雲端與穿戴

（中央社記者潘智義台北24日電）廣達電腦董事長林百里今天在旺年會致辭時表示，廣達是大家公認的筆電一哥，近年又多了雲端一哥、穿戴式裝置一哥的身分，廣達30年成就非凡。



廣達今天舉行尾牙旺年會，因為今年適逢公司成立30年，特別「廣達30躍動新世界」為主題，期盼業績再創高峰。



林百里強調，感謝同仁不斷努力創新，為公司付出，和廣達一起步入第30年；感覺上彷彿前幾年才過20周年，今年就過30年，只因為這10年大家每天都很忙，所以很快過就過了10年，也擁有美好的10年。



他說，近10年有很多新同仁加入這個大家庭，有人結婚生子，有的員工小孩念小學、進中學、進大學，大家也樂於和自己分享生活趣事；廣達這10年也同步成長，是大家公認的雲端一哥、穿戴式裝置一哥。



他期待，廣達30年要讓業績續創新高，讓廣達更加光明偉大，謝謝大家一起打拚、一起努力，期盼大家一起過個好年。



廣達副董事長梁次震說，時間過的很快，一轉眼又過一年，又和大家在這裡（南港展覽館旺年會場）相聚，手拉手、心連心，一步一腳印，讓廣達繼續成長。



梁次震表示，廣達去年（2017年）業績不負大家期望，營收破了新台幣1兆元，廣達從幾十人小公司發展成現在的大公司，迎接2018年，對大家來說也是挑戰，要用靈活頭腦不斷創新、突破。



他特別提醒，廣達業績要突破，員工要做到兩件基本要求，第一是有健康的身體，因為沒有健康的身體，就沒辦法專心做好工作，要透過不斷訓練、鍛鍊好身體。



他說的第二個要求，是希望員工有快樂的心裡，如此工作才會投入，業績才能成長。迎接狗年，就想到狗一向給人的好精神印象，以及狗面對人事物的積極態度，而且很快樂的面對。雖然不能把人比喻成狗，但狗的快樂天性，還是值得一提。也希望大家要有健康的身體、快樂的心靈，今年要比往年做得更好，更成成功。



廣達去年旺年會約有5400人參加，今年旺年會邀請藝人黃子佼、LuLu主持，席開540桌，近6000人參加，總獎金新台幣4300萬至4400萬元。1070124