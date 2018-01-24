宏碁傳接班卡位 施振榮：交給專業經理人

宏碁創辦人施振榮24日表示，針對接班一事，他一貫的想法是交給專業經理人負責，才是永續之道。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北24日電）電腦品牌廠宏碁傳出高層暗中交鋒爭奪接班，創辦人施振榮今天澄清，媒體報導角度不符合他的思維，針對接班一事，他一貫的想法是交給專業經理人負責，才是永續之道。



壹週刊今天報導，施振榮原本規劃宏碁董事長暨執行長陳俊聖於2014年加入宏碁後，前3年擔任執行長，接下來3年升任董事長，再逐步交出執行長職務；不過，近來傳出施振榮在集團內部為長子施宣輝累積成績，積極安排施宣輝接班，並準備讓施宣輝進入董事會，不排除可能提前讓施宣輝接下執行長。



對此，施振榮今天發布聲明表示，一直以來大家都持續關注的宏碁接班話題，今天又見媒體報導，但報導的角度並不符合他的思維；對於宏碁，他一直都很關心、也希望宏碁的業績繼續蒸蒸日上，針對接班這件事，他一貫的想法就是交給專業經理人來負責，才是永續之道。



施振榮說，從王道的立場來看，只有能勝任的專業經理人，才能為宏碁創造價值；除此之外，在隱性的價值上，以文化面向為例，宏碁的經營和企業文化本來就與一般台灣的企業經營不一樣，王道思維是宏碁的核心文化，而且宏碁也一直在變革中積極發展，這是宏碁特有的DNA。



對於宏碁的接班傳承，施振榮表示，未來如何為宏碁選出能勝任的董事長與執行長，這是董事會的職責，而目前陳俊聖是董事長，未來宏碁董事會人選的組成，則是董事長的權責所在。施振榮希望大家能多關注在宏碁業績上的表現，而不要以揣測的方式來報導宏碁的接班傳承。



施振榮進一步說明，施家持有宏碁的股份，是一種不動產的投資概念，只能活用宏碁經營績效所發放的現金股息；從經營面來看，施家長期持有宏碁的股份，也是公司長期穩定的支持力量，讓公司能夠在穩定中繼續力求發展。



他更強調，宏碁目前主要業務是個人電腦（PC），是整體營運的重要命脈，陳俊聖做得很好，成績有目共睹，陳俊聖專注做到讓PC事業有利可圖，也是宏碁未來更上一層樓的基礎。



此外，施振榮肯定陳俊聖在PC本業穩定後，也很重視新事業的發展，並花更多時間來掌握新事業的推展進度；從大股東的角度來看，公司未來仍需要陳俊聖繼續領導，帶領宏碁穩定的發展與成長。



針對新事業包括大數據、雲端平台、人工智慧（AI）、智聯網等，施振榮認為，剛好是施宣輝的所學與專長所在，他也期待施宣輝未來能有所表現，而這些新事業也是未來宏碁的重要發展。



然而，施振榮直言：「就像我身為自建雲首席建構師，我要對Jason（陳俊聖）負責一樣，宏碁整體事業的領導者是Jason，Maverick（施宣輝）領導的事業營運績效如何，他也必須要對Jason負責。」1070124